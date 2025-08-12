هل يطلب الأهلي طاقم حكام أجنبي لمواجهة بيراميدز؟

تتجه نية إدارة الكرة بالنادي الأهلي إلى تقديم طلب رسمي للاتحاد المصري لكرة القدم خلال الساعات القليلة المقبلة للمطالبة بتعيين حكام أجانب لإدارة مباراة الفريق أمام بيراميدز في الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

ويلتقي فريقا الأهلي وبيراميدز في التاسعة مساء السبت يوم 30 أغسطس الجاري على استاد القاهرة ضمن الجولة الخامسة من منافسات الدوري المصري.



وأكد مصدر أن القرار جاء بعد نقاش بين محمود الخطيب رئيس النادي ومحمد يوسف، المدير الرياضي، حيث تم الاتفاق على إرسال خطاب رسمي لاتحاد الكرة لتلبية هذا الطلب.

حكام الأهلي وبيراميدز

الأهلي سيقدم الطلب في المدة القانونية المحددة، أي قبل أسبوعين من موعد المباراة، لتوفير الوقت الكافي للجنة الحكام لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

واستهل الأهلي مشواره في الموسم الجديد بتعادل إيجابي بنتيجة (2-2) أمام مودرن سبورت في الجولة الأولى وتعادل بيراميدز أمام وادي دجلة سلبيا بنفس الجولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.