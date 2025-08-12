الثلاثاء 12 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

هل يطلب الأهلي طاقم حكام أجنبي لمواجهة بيراميدز؟

الاهلي وبيراميدز،
الاهلي وبيراميدز، فيتو

تتجه نية إدارة الكرة بالنادي الأهلي إلى تقديم طلب رسمي للاتحاد المصري لكرة القدم خلال الساعات القليلة المقبلة للمطالبة بتعيين حكام أجانب لإدارة مباراة الفريق أمام بيراميدز في الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

ويلتقي فريقا الأهلي وبيراميدز  في التاسعة مساء السبت يوم 30 أغسطس الجاري على استاد القاهرة ضمن الجولة الخامسة من منافسات الدوري المصري.

وأكد مصدر أن القرار جاء بعد نقاش بين محمود الخطيب رئيس النادي ومحمد يوسف، المدير الرياضي، حيث تم الاتفاق على إرسال خطاب رسمي لاتحاد الكرة لتلبية هذا الطلب.

حكام الأهلي وبيراميدز

الأهلي سيقدم الطلب في المدة القانونية المحددة، أي قبل أسبوعين من موعد المباراة، لتوفير الوقت الكافي للجنة الحكام لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

واستهل الأهلي مشواره في الموسم الجديد بتعادل إيجابي بنتيجة (2-2) أمام مودرن سبورت في الجولة الأولى وتعادل بيراميدز أمام وادي دجلة سلبيا بنفس الجولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مباراة الأهلي وبيراميدز الاهلي وبيراميدز الأهلي لنادي الاهلي حكام أجانب الدوري المصري حكام الأهلي وبيراميدز

مواد متعلقة

اليوم، انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للنادي الإسماعيلي

شاهد، استقبال لاعبي المصري للوافد الجديد الفرنسي كيليان كارسنتي

المصري يعلن وصول البطاقة الدولية للاعب الفرنسي كيليان

المصري يعلن ضم الفرنسي كيليان (فيديو)

الجولة الأولى في الدوري المصري خارج التوقعات.. سقوط الأهلي وبيراميدز وتألق الزمالك والمصري.. 4 حالات طرد و4 تعادلات.. و16 فريقا برصيد نقطة واحدة

مقابل 10 ملايين يورو، يوفنتوس ينهي الاتفاق مع باريس سان جيرمان لضم كولو

انتظام خماسي بيراميدز في معسكر منتخب مصر تحت 18 سنة

محاولات لتجهيز رمضان صبحي وزلاكة لموقعة الإسماعيلي

الأكثر قراءة

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025، حاسبات ومعلومات 84.2% وتمريض 85.3% وطب بيطري 86.7%

وفاة الدكتور على المصيلحي وزير التموين السابق

أخبار مصر: سر ترحيل البلوجر "ياسمين" لسجن الرجال، درجة الحرارة تتجاوز الخطوط الحمراء بمصر، مصير المصريين المفقودين في ليبيا

تنسيق المرحلة الثالثة 2025، الأماكن الشاغرة للشعب العلمية (نظام حديث)

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، الحدود الدنيا للشعب العلمية نظام قديم بالدرجات

أسفر عن 30 مصابًا، رفع آثار حادث طريق أسيوط – البحر الأحمر

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، الحدود الدنيا للشعبة الأدبية (نظام حديث)

تجاوزت كل الخطوط الحمراء، درجة حرارة غير مسبوقة اليوم في محافظات مصر

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الثلاثاء 12 أغسطس

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم

سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين

سعر الألومنيوم اليوم في السوق المحلية

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح المراد بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف وكيفيته

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 12 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 12 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads