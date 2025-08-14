علي معلول يطلب مواجهة الأهلي في احتفالية مئوية الصفاقسي

كشف تقرير تونسي أن النجم الدولي التونسي علي معلول، لاعب الصفاقسي الحالي والأهلي السابق، طلب من إدارة ناديه الجديد تنظيم مباراة ودية أمام الأهلي، ضمن احتفالات الصفاقسي بمرور 100 عام على تأسيسه.

وانضم الظهير الأيسر التونسي إلى الصفاقسي مطلع الموسم الحالي، وشارك رسميا لأول مرة أمام الترجي الجرجيسي في الجولة الأولى من الدوري التونسي، في مباراة انتهت بخسارة فريقه بهدفين مقابل هدف.

وبحسب موقع “نسمة سبورت” التونسي، فإن إدارة الصفاقسي تدرس مقترح مواجهة الأهلي في إطار احتفالات المئوية، لما تمثله المباراة من قيمة جماهيرية وتاريخية خاصة، وذلك نظرا للعلاقة المميزة التي تجمع معلول بالنادي القاهري وجماهيره.

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي القادمة ضد فاركو، في ثاني جولات الدوري المصري، في تمام التاسعة مساء غد الجمعة، الموافق 15 أغسطس الجاري.

كشف حساب ريبيرو مع الأهلي

خاض الأهلي تحت قيادة ريبيرو 10 مواجهات منها 3 مباريات رسمية في كأس العالم للأندية.

نتائج الأهلي في المباريات الودية

ومع خوسيه ريبيرو لعب الأهلي 10 مواجهات بين الرسمي والودي، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في 5 لقاءات، وخسر في مباراة، وسجل لاعبوه 20 هدفا، بينما استقبلت شباك الفريق 12 هدفا فقط.

