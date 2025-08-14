فيريرا يرفض تواجد أحمد فتوح في قائمة الزمالك أمام المقاولون العرب

رفض البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فكرة تواجد أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق في المباراة القادمة أمام المقاولون العرب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها يوم السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

فيريرا يرفض تواجد أحمد فتوح في مباراة الزمالك وسيراميكا

وعملت فيتو أن فيريرا رفض اقتراح أحد أفراد الجهاز الفني بتواجد أحمد فتوح في مباراة المقاولون العرب مؤكدا أن اللاعب لن يدخل حساباته الفنية إلا بعد انتظامه في المران الجماعي للفريق مثل باقي زملائه.

ولن يتواجد أحمد فتوح في مران الزمالك الجماعي إلا بعد العفو عن اللاعب من جون إدوارد المدير الرياضي ثم الجهاز الفني بالزمالك.

وكان أحمد فتوح تغيب عن معسكر الزمالك بالعاصمة الإدارية بسبب مرض عمه إلا أنه تواجد في حفل غنائي بالساحل الشمالي ليقرر الزمالك تحويله للتحقيق وخصم مليون جنيه وإيقاف مستحقاته.

الزمالك يفوز على سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى

وكان نادي الزمالك قد حقق فوزا غاليا ومستحقا على نظيره سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-0، في الجولة الأولى من الدوري الممتاز على أرضية ملعب استاد هيئة قناة السويس.

سجل هدفي الزمالك كل من ناصر ماهر من تصويبة رائعة من داخل منطقة الجزاء، ثم سجل محمد شحاتة الهدف الثاني من تصويبة ساقطة من قبل منتصف الملعب سكنت شباك محمد بسام المتقدم عن المرمى.

موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب

ويلتقي فريق الزمالك نظيره المقاولون العرب في التاسعة مساء السبت القادم على استاد القاهرة، ضمن لقاءات الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب

تنقل مباراة الزمالك والمقاولون العرب عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

