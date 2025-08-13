القائم بأعمال وزيرة البيئة تتابع آخر مستجدات العمل في مصرف المحيط بالمنيا

اجتمعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، مع الدكتور عيد الراجحى، مساعد الوزيرة للدعم الفنى للحد من التلوث، للوقوف على آخر مستجدات ملف مصرف المحيط بمحافظة المنيا.

اطلعت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع على الإجراءات التنفيذية والتوصيات الصادرة عن اللجنة المشكلة بشأن مصرف المحيط بمحافظة المنيا، والتي تتضمن أسباب التلوث ومقترحات الحل، حيث تضمنت إجراءات وزارة البيئة عدة محاور، ومنها متابعة وضع خطة لإدارة المخلفات الصلبة للتجمعات السكنية، الواقعة على مصرف محيط إطسا والمصارف الفرعية المتصلة، حيث رصدت اللجنة عدد 10 مواقع وتم التنسيق مع المحافظة بشأنها.

متابعة الصرف الصناعي لإحدى مصانع السكر

ووجهت عوض بضرورة متابعة الصرف الصناعي لإحدى مصانع السكر، حيث تم بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتم أخذ وتحليل عينات من السيب النهائي للمنشأة، وذلك وفقا للقانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن تيسير اجراءات ترخيص المنشآت الصناعية، وتم تنفيذ خطة رصد لنوعية الهواء بالمنطقة، وتضمنت قياسات انبعاثات المداخن، وتبين مطابقتها للمعايير البيئية، إلى جانب إجراء قياس لنوعية الهواء المحيط وتبين عدم تجاوز الحدود الواردة باللائحة التنفيذية لقانون البيئة.

واستعرضت الوزيرة الموقف البيئي والتشغيلي لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي وعددهم (3) محطات، والتي تقوم بالصرف على مصرف المحيط، وذلك في إطار التنسيق مع وزارة الاسكان والمرافق، وتعرفت على إجراءات التفتيش على الصرف الصناعي خارج نطاق المصرف لعدد من المصانع بالتنسيق مع الهيئة العامة للتتمية الصناعية ومحافظة المنيا، ووزارة الموارد المائية والري، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، علاوة على تنفيذ عدد ( 62 ندوة) بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ حملات للتوعية بخطورة إلقاء المخلفات ومدى تضرر مياه المصرف من هذه الممارسات.

ووجهت الدكتورة منال عوض بالتنسيق مع محافظة المنيا للمتابعة الدورية ورفع التراكمات مع الالتزام بخطة إدارة للمخلفات الصلبة في نطاق المصرف، والتنسيق مع الوزارات المعنية فيما يخص التزام محطات المعالجة بالكود المصري للتشغيل والصيانة والالتزام بالمعايير البيئية.

