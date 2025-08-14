الخميس 14 أغسطس 2025
أخبار مصر

القابضة للكهرباء تعلن عن حاجتها لشغل وظائف جديدة، تعرف على المهن المطلوبة

الشركة القابضة لكهرباء
الشركة القابضة لكهرباء مصر
أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن حاجتها لمهندسين (كهرباء – ميكانيكا – اتصالات وإلكترونيات وتحكم) للعمل في شركات إنتاج وتوزيع الكهرباء بنظام الورادي أو التواجد الدائم بالمواقع.

وظائف الشركة القابضة لكهرباء مصر

وأوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أنه يوجد بعض الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف الجديدة وهيا:

  • بكالوريوس هندسة بالتخصصات المطلوبة
  • قيد بنقابة المهندسين
  • إجادة MS Office واللغة الإنجليزية
  • السن لا يزيد عن 32 سنة
  • أدى الخدمة العسكرية أو حاصل على إعفاء
  • القدرة على العمل الميداني ضمن فريق والانضباط باللوائح
  • التقديم متاح لمدة أسبوعين بدءًا من ٢٠٢٥/٨/١٥
  • الأولوية لسكان المناطق القريبة من مواقع العمل

وتستعد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لإقرار زيادات جديدة في أسعار شرائح الكهرباء، وذلك بعد انتهاء الخطة المقررة لنظام الشرائح الحالية، والتي يجري العمل بها منذ شهر أغسطس لعام 2024. 

موعد إقرار الزيادات الجديدة على أسعار شرائح الكهرباء 

 وأكدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تتجه لإقرار زيادات جديدة في أسعار شرائح الكهرباء، وذلك نتيجة الأعباء المالية التي تتحملها الوزارة بسبب اعتمادها على استيراد نسبة كبيرة من الغاز والمازوت لتشغيل محطات الإنتاج، وذلك انطلاقا من خطة الدولة لعدم العودة لتطبيق خطة تخفيف الأحمال، فضلا عن الفروق الحالية في أسعار الصرف.

مراحل إقرار الزيادات الجديدة في شرائح الكهرباء

وأوضحت المصادر أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء انتهي من السيناريوهات المقترحة لخطة تحريك أسعار شرائح الكهرباء، ويجري بحث سيناريوهات الزيادة من جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها أو تأجيل العمل بها، مشيرا إلى أن الزيادات الجديدة سيجري العمل بها خلال شهر أغسطس الجاري ويبدأ تحصيلها خلال شهر سبتمبر المقبل.

