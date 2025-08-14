الخميس 14 أغسطس 2025
أخبار مصر

محمود عصمت يكشف أهمية مشروع الربط الكهربائي مع أوروبا عبر اليونان

الدكتور محمود عصمت
الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مشروع الربط الكهربائي مع أوروبا عبر اليونان يجعل مصر مركزًا إقليميًا لتبادل الطاقة بين قارات العالم ويعظم من عوائد الطاقات المتجددة.

مشروع الربط الكهربائي مع أوروبا عبر اليونان

وأضاف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان يمثل أهمية بالغة لتحقيق التنمية المستدامة ويأتي في إطار استراتيجية عامة للربط الكهربائي مع شبكات الدول المجاورة، ويستهدف الربط بالشبكة الكهربائية الأوروبية، مشيرا إلى أهمية مشروعات الربط بصفة عامة ومشروع الربط مع اليونان بصفة خاصة، انطلاقا من رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي وتفعيلًا لسياسة الحكومة التي تهدف إلى ترسيخ دور مصر كمركز إقليمي للطاقة في منطقة الشرق المتوسط.

إدارة واستغلال مصادر الطاقات المتجددة من الموارد الطبيعية

وأشار إلى أن استمرار العمل فى إطار خطة الدولة لتعظيم العوائد وحسن إدارة واستغلال مصادر الطاقات المتجددة من الموارد الطبيعية، موضحا العمل من خلال خطة واضحة لإتمام الإجراءات اللازمة لمشروع.

الربط الكهربائي والذي يعتبر بوابة مهمة للربط بين مصر وأوروبا 

وشدد على أهمية الربط وتبادل الطاقة الكهربائية في دعم مزيج الطاقة، وخاصةً الطاقات المتجددة والذي سيحقق فوائد اقتصادية للدول والأطراف المعنية، موضحا اهتمام القيادة السياسية بمشروعات الربط الكهربائي، حيث تشارك مصر بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية، مضيفا أن استراتيجية الدولة تهدف إلى الاعتماد على الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية،وتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وتعزيز أواصر الصداقة وتحقيق المنفعة المشتركة.

