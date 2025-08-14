الخميس 14 أغسطس 2025
أخبار مصر

قبل زيادتها في سبتمبر، تعرف على أسعار شرائح الكهرباء الحالية

شرائح الكهرباء
شرائح الكهرباء
تستعد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لإقرار زيادات جديدة على أسعار شرائح الكهرباء وذلك بعد انتهاء الخطة المقررة لنظام الشرائح الحالية والتي يجري العمل بها منذ شهر أغسطس لعام 2024 وتنتهي مع نهاية العام المالي والذي ينتهي العمل به مع نهاية شهر يونيو من كل عام.

موعد إقرار الزيادات الجديدة علي أسعار شرائح الكهرباء 

وأكدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تتجه لإقرار زيادات جديدة في أسعار شرائح الكهرباء، وذلك نتيجة الأعباء المالية التي تتحملها الوزارة بسبب اعتمادها علي استيراد نسبة كبيرة من الغاز والمازوت لتشغيل محطات الإنتاج.

يأتي ذلك انطلاقا من خطة الدولة لعدم العودة لتطبيق خطة تخفيف الأحمال، فضلا عن الفروق الحالية في أسعار الصرف.

مراحل إقرار الزيادات الجديدة في شرائح الكهرباء

وأوضحت المصادر أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك انتهي من السيناريوهات المقترحة لخطة تحريك أسعار شرائح الكهرباء، ويجري بحث سيناريوهات الزيادة من جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها أو تأجيل العمل بها.

وأشار إلي أن الزيادات الجديدة سيجري العمل بها خلال شهر أغسطس الجاري ويبدأ تحصيلها خلال شهر سبتمبر المقبل، حيث ستتراوح الزيادة من 15 الي 30% على الست شرائح الأولى من الاستهلاك في ستصل إلى 45% على الشريحة السابعة من الاستهلاك وهي الشريحة التي يرتفع استهلاكها عن 1000 كيلووات وهي شريحة خارج الدعم.

شرائح الكهرباء للقطاع المنزلي 
وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قررت زيادة أسعار شرائح الكهرباء، وتم تطبيقها اعتبارا من شهر أغسطس 2024:

الشريحة الأولى من صفر كيلووات إلى 50 كيلووات بسعر 68 قرشا

الشريحة الثانية من 51 كيلووات ساعة إلى 100 كيلووات بسعر 78 قرشا

الشريحة الثالثة من صفر كيلووات ساعة إلى 200 كيلووات ساعة بسعر 95 قرشا

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات ساعة بسعر 155 قرشا

الشريحة الخامسة من 350 إلى 650 كيلووات بسعر 195 قرشًا

الشريحة السادسة من 650 إلى 1000 كيلووات بسعر 2.1 جنيه

الشريحة السابعة اكثر من 1000 كيلووات بسعر 2.3 جنية 

