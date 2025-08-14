الخميس 14 أغسطس 2025
استعدادًا للافتتاح الرسمي، إغلاق المتحف المصري الكبير 15 أكتوبر المقبل

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير

أعلنت وزارة السياحة والآثار، أن هيئة المتحف المصري الكبير قررت إغلاق المتحف بصفة مؤقتة خلال الفترة من 15 أكتوبر وحتى 4 نوفمبر 2025، وذلك في إطار التجهيزات والاستعدادات النهائية الجارية لـ الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير المقرر يوم 1 نوفمبر القادم.

إغلاق الزيارة بالمتحف المصري الكبير

وأوضح الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، أنه خلال هذه الفترة سيقوم المتحف بتنفيذ عدد من الأعمال التنظيمية واللوجيستية تمهيدًا لحفل الافتتاح الرسمي، مشيرًا إلى أن المتحف سوف يستأنف استقبال زائريه بدءًا من يوم 4 نوفمبر خلال مواعيد العمل الرسمية، والذي يوافق الذكرى الـ 103 لاكتشاف مقبرة الملك الذهبي توت عنخ آمون، وليستمتع الزائرون بالتجربة السياحية الكاملة للمتحف.

جدير بالذكر أن المتحف المصري الكبير يشهد منذ 16 أكتوبر الماضي تشغيلًا تجريبيًا لعدد من الأماكن به، كما بدأت هيئة المتحف بداية من شهر فبراير الماضي، في تطبيق مواعيد الفتح الرسمية الجديدة لهذه الأماكن، حيث يستقبل المتحف زائريه صيفًا وشتاءً طوال أيام الأسبوع من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السادسة مساءً، كما يشهد المتحف فتحًا مسائيًا يومي السبت والأربعاء من كل أسبوع من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً.
 

