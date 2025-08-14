ضبط قائد سيارة ملاكى قام بحركات استعراضية على طريق السويس بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية عن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قائد سيارة "ملاكى" يقوم بحركات استعراضية، ويسمح لأحد الأشخاص بالجلوس خارج نافذة السيارة أثناء سيرها بطريق السويس بالقاهرة، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وعقب الفحص والتحريات، تم تحديد السيارة سارية الترخيص وقائدها، مقيم بالقاهرة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة أثناء احتفاله بزفاف أحد جيرانه.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها، لضمان سلامة المواطنين ومنع تكرار مثل هذه السلوكيات الخطرة.

