استشاري يحذر من مخاطر التقلبات الجوية على مرضى حساسية الصدر

مع التقلبات الجوية التي تشهدها حاليا فى فصل الخريف تنتشر نزلات البرد والانفلونزا وتزداد أعراض الحساسية على أصحابها ما يؤثر عليهم بشكل سلبي.

وتهتم الأمهات في فصل الخريف بتقوية مناعة الصغار والاهتمام بعلاج الأطفال من مرضى الحساسية لحمايتهم من أى عدوى أو مضاعفات.

ويقول الدكتور أيمن سالم استشارى أمراض الصدر، إنه في فترة الانتقال بين الفصول تكثر الأمراض والأوبئة، وأكثر الأمراض شيوعا في هذه الفترة هي الحساسية الصدرية، وأن من لديه تاريخ سابق في الإصابة بالحساسية الصدرية نجد إن فترة الخريف أو الفترة التي يحدث بها الانتقال بين الفصول تنشط الحساسية الصدرية.

تأثير التقلبات الجوية على مرضى حساسية الصدر

وأضاف سالم، أن انتشار الفيروسات الصدرية في هذه الفترة، مع انتشار الاتربة في الهواء تعمل على حدوث التهاب في الممرات الهوائية، مما يحدث ضيق في التنفس وسعال مصحوب ببلغم، والحساسية تختلف في شدتها من مريض إلى آخر، حسب مناعة المريض، لاسيما إن مريض الربو تشتد لديه نوبات الإصابة بالحساسية الصدرية مقارنة بغيره من المرضى.

أعراض حساسية الصدر

وتابع، أن أعراض حساسية الصدر عبارة عن:-

السعال والذي ينشط في الساعات المتأخرة من الليل

ضيق في التنفس وبالتالي تكون هناك صعوبة في النوم بسبب السعال الذي ينشط وقت النوم

صدور أصوات صفير عن الصدر

احيانا يحدث للمريض صعوبة في الكلام والتحدث بشكل طبيعي.

حساسية الصدر

علاج حساسية الصدر فى التقلبات الجوية

وأوضح الدكتور أيمن سالم، أن الحساسية يتم تشخيصها عبر الأشعة المقطعية على الصدر أو اجراء اختبار للحساسية، حتى إذا تم التأكد من الإصابة يتم وصف العلاج المناسب للمريض، ويتم العلاج عن طريق إعطاء المريض موسع للشعب الهوائية، مما يحدث ارتخاء للعضلات الملتصقة التي تكون حول الممرات الهوائية.

طرق الوقاية من الأمراض المعدية فى الخريف

وأكد استشارى أمراض الصدر، على أن الوقاية خير من العلاج، فلابد أن نحاول حماية أنفسنا في تلك الفترة من التعرض لنوبات الحساسية وذلك عن طريق تجنب مثيرات الحساسية والأتربة وعدم النزول في الأوقات التي تنشط فيها الرياح، مع تناول العلاج المناعي للحساسية، والحرص على التهوية الجيدة في المنازل والنظافة بإستمرار، وبالنسبة للأطفال في المدارس والبالغين في العمل عليهم ارتداء الكمامة والبعد عن الأماكن التي بها تكدس وازدحام، حرصا على عدم انتقال العدوى.

ونصح الدكتور ايمن سالم بممارسة الرياضة في الساعات الأولى من النهار، على الأقل رياضة المشي، مع تناول الطعام الصحي والذي يعمل على رفع كفاءة عمل جهاز المناعة، لتجنب أى إصابات فى فترة التقلبات الجوية.