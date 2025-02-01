أعراض وأسباب حساسية الصدر، وطرق علاجها بالمنزل

يمكن أن تتسبب حساسية الصدر تورم الممرات الهوائية وانقباضها وإنتاج مخاط زائد في الرئتين، ولا يؤدي هذا إلى ألم في الصدر فحسب، بل يمكن أن يؤدي أيضًا إلى احتقان الصدر.

وتحدث الحساسة عندما يستجيب الجسم بشكل مبالغ فيه لمواد بيئية غير ضارة عادةً، بما في ذلك الغبار وحبوب اللقاح.

أثناء حدوث رد فعل تحسسي، يطلق الجسم الهيستامين وغيره من الوسائط الالتهابية في مجرى الدم، ويؤثر هذا على أجزاء مختلفة من الجسم ويسبب أعراض الحساسية مثل دموع العين والعطس وسيلان الأنف والمزيد.

الحساسية واحتقان الصدر

يشير احتقان الصدر إلى الالتهاب والانقباض وتراكم المخاط في الرئتين والممرات الهوائية السفلية، والمعروفة أيضًا باسم الشعب الهوائية، وهي طريقة الجهاز المناعي لحماية الممرات الهوائية من الجراثيم وإزالتها من الجسم.

يمكن أن تسبب الحساسية احتقان الصدر، ويحدث هذا عندما يتفاعل الجسم مع المهيجات البيئية عن طريق إنتاج الهيستامين وجزيئات التهابية أخرى، والتي يمكن أن تسبب التهاب مجرى الهواء وتورم الأغشية المخاطية، وهذا ينتج مخاطًا زائدًا ويمكن أن يؤدي إلى احتقان، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

الأعراض الرئيسية لاحتقان الصدر هي السعال مع إنتاج مخاط يمكن أن يختلف لونه من الأصفر إلى الرمادي، وقد يسبب أيضًا الصفير وضيق التنفس.

أعراض الحساسية البيئية الأخرى

يؤثر الهيستامين الذي ينتجه الجسم أثناء رد الفعل التحسسي على أعضاء الجسم المختلفة.

نادرًا ما يحدث احتقان الصدر الناجم عن الحساسية كعرض وحيد، وغالبًا ما يظهر مع أعراض حساسية أخرى شائعة مثل:

سيلان الأنف أو احتقانه

العطس

حكة واحمرار العينين

طفح جلدي

صداع

تعب

كيفية علاج الحساسية والاحتقان

يعتمد علاج احتقان الصدر على السبب، وفي معظم الحالات، تختفي الأعراض دون علاج.

إذا كان احتقان الصدر ثانويًا للحساسية، فإن أفضل علاج هو تجنب المواد المسببة للحساسية أو المهيجة.

على الرغم من أن معظم الأعراض الخفيفة تختفي تلقائيًا، فقد يصف الأطباء أيضًا أدوية لتفاعلات الحساسية الخفيفة، بما في ذلك:

موسعات الشعب الهوائية، التي تعمل على استرخاء وفتح الشعب الهوائية

مضادات الهيستامين

الكورتيكوستيرويدات عن طريق الفم أو الاستنشاق

مزيلات الاحتقان

مثبتات الخلايا البدينة، التي تعمل على الخلايا التي تلعب دورًا مهمًا في المناعة

ويتضمن العلاج المناعي أن يقدم الطبيب للشخص مادة لديه حساسية تجاهها بجرعات متزايدة، ويستخدمون هذا العلاج بهدف جعل الجهاز المناعي للشخص أقل حساسية لمسببات الحساسية، مما يقلل من أعراض الحساسية عندما يواجهها الشخص في المستقبل.

العلاجات المنزلية لحساسية الصدر

يمكن للشخص تناول علاجات منزلية لعلاج احتقان الصدر وتخفيف السعال، بما في ذلك:

الشاي الساخن

العسل

الزنجبيل

أقراص استحلاب الحلق

يمكن أن يساعد شرب السوائل في الحفاظ على رطوبة بطانة الأنف والحلق، مما يسهل على الشخص التخلص من المخاط.

وتشير الدراسات إلى أن النوم على وسادة بارتفاع 5 سم، أو 2 بوصة، يمكن أن يحسن وظائف الرئة.

وفقًا للأبحاث يمكن أن يساعد استنشاق البخار أيضًا في تخفيف احتقان الصدر، وبالإضافة إلى ذلك، قد تعمل التمارين الرياضية على تحسين إزالة المخاط.

أدوية أخرى للأعراض المصاحبة

يمكن للشخص أيضًا تناول الأدوية التالية للأعراض التي غالبًا ما تصاحب احتقان الصدر:

أدوية مضادة للسعال: تساعد هذه الأدوية في قمع وتخفيف السعال.

مقشعات: تعمل هذه الأدوية على تخفيف المخاط، مما يسهل إخراجه.

الأدوية المسكنة والخافضة للحرارة: يمكن أن تساعد في علاج الحمى وآلام الجسم.

وقد يطلب الطبيب من الأشخاص الذين يعانون من ردود فعل تحسسية شديدة بشكل متكرر أن يحملوا معهم أدوية منقذة للحياة، مثل حقن الأدرينالين، في جميع الأوقات.

إذا أصيب الشخص برد فعل تحسسي شديد، فقد يعاني من الحساسية المفرطة، وهي حالة طبية طارئة.

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