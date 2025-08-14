الداخلية تضبط عناصر بؤر إجرامية بحوزتهم مخدرات وأسلحة نارية بـ 116 مليون جنيه

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من توجيه ضربات استباقية ضد بؤر إجرامية تضم عناصر شديدة الخطورة سبق اتهامهم والحكم عليهم في جنايات قتل عمد، مخدرات، سلاح ناري، استعمال قوة وسرقة بالإكراه، بمحاولة جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية تمهيدًا للاتجار بها.

أبرز نتائج الضبط:

وشملت المضبوطات المواد المخدرة: حوالي 376 كيلو جرام متنوعة بين حشيش، هيروين، وشابو، وأكثر من 1,250,000 قرص مخدر ومؤثر.

كما ضمت الأسلحة النارية: 54 قطعة سلاح ناري شملت 13 بندقية آلية، 12 بندقية خرطوش، و29 فرد خرطوش، فيما قدرت القيمة المالية للمواد المضبوطة بحوالي 116 مليون جنيه.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، في إطار حرص وزارة الداخلية على تأمين المجتمع وقطع الطريق أمام التجار والمروجين للمخدرات والأسلحة غير المرخصة.

