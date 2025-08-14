الخميس 14 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية تضبط عناصر بؤر إجرامية بحوزتهم مخدرات وأسلحة نارية بـ 116 مليون جنيه

حبس
حبس

تمكنت  أجهزة وزارة الداخلية من توجيه ضربات استباقية ضد بؤر إجرامية تضم عناصر شديدة الخطورة سبق اتهامهم والحكم عليهم في جنايات قتل عمد، مخدرات، سلاح ناري، استعمال قوة وسرقة بالإكراه، بمحاولة جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية تمهيدًا للاتجار بها.

أبرز نتائج الضبط:

وشملت المضبوطات المواد المخدرة: حوالي 376 كيلو جرام متنوعة بين حشيش، هيروين، وشابو، وأكثر من 1,250,000 قرص مخدر ومؤثر.

ضبط 20 شخصًا لاستغلالهم الأطفال في أعمال تسول بالعجوزة والدقي

تحرير 867 مخالفة ملصق إلكتروني ورفع 32 سيارة ودراجة نارية متروكة

كما ضمت الأسلحة النارية: 54 قطعة سلاح ناري شملت 13 بندقية آلية، 12 بندقية خرطوش، و29 فرد خرطوش، فيما قدرت القيمة المالية للمواد المضبوطة  بحوالي 116 مليون جنيه.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، في إطار حرص وزارة الداخلية على تأمين المجتمع وقطع الطريق أمام التجار والمروجين للمخدرات والأسلحة غير المرخصة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أجهزة وزارة الداخلية الأسلحة النارية ضربات استباقية سلاح ناري قطعة سلاح نارى سرقة بالإكراه بندقية خرطوش وزارة الداخلية

مواد متعلقة

ضبط 20 شخصًا لاستغلالهم الأطفال في أعمال تسول بالعجوزة والدقي

تحرير 867 مخالفة ملصق إلكتروني ورفع 32 سيارة ودراجة نارية متروكة

حالة المرور في القاهرة والجيزة، كثافة خانقة بهذه المحاور والميادين

حملات أمنية لضبط الخارجين عن القانون ومتجري المواد المخدرة بمختلف المحافظات

أخبار الحوادث اليوم: القبض على صانعة المحتوى هبة طارق.. ضبط سيدتين أجنبيتين تديران شقة دعارة بالتجمع الأول.. ومصرع 5 عناصر إجرامية وضبط مخدرات وأسلحة بـ 74 مليون جنيه

فريق تحقيق يفحص فيديو مطاردة 3 سيارات لـ فتاة على طريق الواحات

إصابة 7 أشخاص فى حادثى تصادم بمحافظتي الإسماعيلية والجيزة

القبض على صانعة محتوى بالبحيرة بتهمة نشر فيديوهات تتنافى مع قيم المجتمع

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

رفعت الملف لربنا، رسالة مؤثرة لمسن يشكو ظلم شقيقه أمام الحرم، والنشطاء: الأمر مرعب (فيديو)

تفاصيل مطاردة شباب لفتيات على طريق الواحات انتهت بحادث مروع

رئيس الوزراء يصدر 6 قرارات جديدة اليوم

تعرف على ضوابط زيادة الأجرة الشهرية لوحدات الإيجار القديم

ارتفاع مفاجئ في البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

أخبار مصر: جرائم تهز مصر "دهس وقتل أم لابنها ومحاولة خطف دكتورة وابنتها"، كمين إسرائيلي لـ محمد صلاح، حقيقة تأجيل الدراسة

تكليفات رئاسية مهمة لصالح الإذاعة والتلفزيون

خدمات

المزيد

3910 جنيهات لهذا العيار، سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس

بعد التراجع الأخير، تعرف على سعر الدولار في البنوك ببداية تعاملات الخميس

سعر الذهب اليوم، عيار 21 يسجل مستوى جديدا بنهاية التعاملات

غدا، آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة

المزيد

انفوجراف

رفض جائزة بـ 100 ألف جنيه لاختلافه مع نظام مبارك وهاجم عبد الناصر والسادات.. أسرار في حياة الأديب المتمرد صنع الله إبراهيم (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بينها غزوة بواط، أهم الأحداث التاريخية في شهر ربيع الأول

تفسير حلم الخطوبة في المنام وعلاقته بسماع أخبار سارة قريبا

ما هي صلاة الزوال، وفضلها وعدد ركعاتها؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads