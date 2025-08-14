الخميس 14 أغسطس 2025
حوادث

حصاد 24 ساعة، ضبط 105 ألف مخالفة مرورية و159 سائقا يتعاطون مخدرات

حملة مرورية
حملة مرورية

واصلت  الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملاتها المرورية المكثفة على الطرق والمحاور الرئيسية بمختلف محافظات الجمهورية.

 

 ضبط 105 ألف مخالفة مرورية متنوعة

 

وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن  ضبط 105737 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها  السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، المواقف العشوائية، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفات شروط التراخيص.

ضبط 20 شخصًا لاستغلالهم الأطفال في أعمال تسول بالعجوزة والدقي

تحرير 867 مخالفة ملصق إلكتروني ورفع 32 سيارة ودراجة نارية متروكة

كما تم فحص 2452 سائقًا تبين إيجابية 159 حالة تعاطي مواد مخدرة.

وفى سياق متصل، على الطريق الدائري الإقليمي؛ تم ضبط 1103 مخالفة مرورية متنوعة، شملت مخالفات تحميل ركاب، شروط التراخيص، وأمن ومتانة المركبات.

كما جرى فحص 174 سائقًا تبين إيجابية 12 حالة تعاطي مواد مخدرة، وضبط 9 محكوم عليهم بإجمالي 13 حكمًا، والتحفظ على 3 مركبات لمخالفتها قوانين المرور.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، في إطار حرص وزارة الداخلية على الانضباط المروري وضمان سلامة المواطنين على الطرق.

