الخميس 14 أغسطس 2025
حالة المرور في القاهرة والجيزة، كثافة خانقة بهذه المحاور والميادين

تشهد محاور وميادين محافظتي القاهرة والجيزة صباح اليوم سيولة مرورية نسبية على أغلب الطرق، وسط انتشار مكثف للخدمات المرورية لتيسير حركة المركبات خلال أوقات الذروة.

حالة المرور في القاهرة والجيزة – الخميس 14 أغسطس 2025 

وفي القاهرة، سادت حالة من الانسياب المروري أعلى الطريق الدائري في مناطق السلام، المرج، المنيب، والأوتوستراد، مع تحركات طبيعية أمام القادم من مناطق المعادي وحلوان باتجاه القاهرة الجديدة. فيما ظهرت كثافات متوسطة بمحور صلاح سالم خاصة في اتجاه كوبري أكتوبر.

وفي الجيزة، رصدت المتابعات انتظام الحركة على محور 26 يوليو في الاتجاهين، مع تباطؤ نسبي عند مطلع المحور من ميدان لبنان بسبب زيادة الأحمال. كما تسير الحركة بشكل جيد على محور صفط اللبن وكوبري عباس، بينما شهد شارع الهرم زحامًا محدودًا أمام أعمال التطوير.

كما ظهرت أحجام مرورية متحركة بكوبرى الجلاء و15 مايو وشوارع وسط البلد.

وأهابت الإدارة العامة للمرور بالسائقين الالتزام بالسرعات المقررة واتباع تعليمات رجال المرور، خاصة في ظل اعتدال الأحوال الجوية اليوم، بما يسهم في الحفاظ على سلامة جميع مستخدمي الطرق.

