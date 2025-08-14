الخميس 14 أغسطس 2025
تحرير 867 مخالفة ملصق إلكتروني ورفع 32 سيارة ودراجة نارية متروكة

حرر رجال الإدارة العامة للمرور 867 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني على مستوى الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

حملات مرورية لضبط السيارات المتهالكة

كما تولت الأجهزة المعنية رفع 32 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، وتم تحرير 654 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة.

تفاصيل مطاردة شباب لفتيات على طريق الواحات تنتهي بحادث مروع

ارتفاع أسعار النفط وسط ترقب تأثير القمة الأمريكية - الروسية على الإمدادات

فوائد استخدام الملصق الإلكتروني

يُذكر أن الملصق الإلكتروني يُسهم في تنفيذ نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية تراخيصها. كما يساهم في تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية موحدة في جميع أنحاء الجمهورية، مما يعزز مبدأ سيادة القانون.

ويعمل الملصق على التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، بالإضافة إلى السيارات التابعة للمناطق الحرة. كما يساعد في رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها من خلال إدراجها بشكل إلكتروني، مما يساهم في سرعة ضبطها.

من جهة أخرى، يُتيح الملصق الإلكتروني تحديد أماكن الكثافات المرورية وإبلاغ غرف عمليات إدارات المرور بها، ما يسمح بتوجيه مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة عبر ربط الملصق مع مركز معلومات المرور إلكترونيًا.

