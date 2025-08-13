إعادة توزيع سيارات الإسعاف في مناطق زيادة معدلات الحوادث

شهد مقر رئاسة هيئة الإسعاف المصرية بمدينة السادس من أكتوبر اليوم اجتماعًا موسعًا برئاسة الدكتور عمرو رشيد رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية لتناول الموقف التشغيلي لأسطول هيئة الإسعاف المصرية بمحافظات إقليم الإسكندرية، وذلك للوقوف على التحديات والفرص التي تشهدها المنظومة الإسعافية بالمحافظات الثلاث، والتي تعد قبلة اقتصادية وعمرانية واعدة.

واستهل الدكتور عمرو رشيد الاجتماع بتوجيه الشكر للحضور على مجهوداتهم الحثيثة لتذليل العقبات التي قد تعرقل سير عمل المنظومة الإسعافية عن أداء رسالتها تجاه المواطنين، كما حرص على نقل رسالة الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان للأطقم الإسعافية بكافة أرجاء الجمهورية، والتي حملت كلمات الشكر والتقدير على ما بذلوه من جهود استثنائية خلال عدد من الأزمات الأخيرة، والتي سارعوا لاحتواء تداعياتها وإنقاذ وإسعاف العديد من المصابين.

انتظام معدلات الصيانة، والأعطال الميكانيكية للسيارات

وتناول الاجتماع في بدايته استعراض للموقف التشغيلي لكل محافظة على حدة، من حيث القوة البشرية، وعدد المركبات الإسعافية، وانتظام معدلات الصيانة، والأعطال الميكانيكية للسيارات، وصيانة الأجهزة الطبية، والمخزون الاستراتيجي لإقليم الإسكندرية من الأدوية والمستلزمات الطبية وتوافرها وعدم وجود نواقص أو عجز بها.

وضع خطة دعم وإسناد للطرق الرئيسية بالمحافظات الثلاث بعدد 30 سيارة إسعاف

كما تضمنت مقدمة الاجتماع شرحًا مفصلًا من الدكتور أحمد العزب رئيس قطاع العمليات والتشغيل لحجم الخدمات الإسعافية بذلك الإقليم الهام، والذي شهد زيادة مضطردة عن الأعوام الماضية، وما تطلبه ذلك من وضع خطة دعم وإسناد للطرق الرئيسية بالمحافظات الثلاث بعدد 30 مركبة إسعافية، بشكل ساهم في خفض معدلات الاستجابة للحوادث بشكل كبير.

وقد تلا الشرح المفصل للوضع التشغيلي الحالي بالمحافظات الثلاث تأكيدُ الدكتور عمرو رشيد على عدد من النقاط، والتي تضمنت توضيحًا لأهمية ذلك الإقليم الذي يضم تجمعات سياحية وصناعية وزراعية، بشكل يجعل منه رافدًا اقتصاديًا هامًا للدولة المصرية، وهو الأمر الذي يتطلب بذل مزيد من الجهد لزيادة مظلة التغطية الإسعافية بإقليم الإسكندرية.

كما تطرق سيادته لمفهوم الرقمنة وتطبيقها بالمنظومة الإسعافية ودورها المحوري في ضبط وتيرة العمل، مع التأكيد على ضرورة ارتباط ذلك بتقديم خدمة إسعافية لائقة يلمسها المواطن، واستشهد بدور الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في توفير تغطية لاسلكية لمركبات الإسعاف المتمركزة بطريق محور الضبعة، وهو الأمر الذي ساهم في الوصول للاستغاثات الإسعافية بشكل أسرع، وبالتالي زيادة فرص النجاة لبعض الإصابات الحادة والحالات المرضية الطارئة.

كما تناول الدكتور عمرو رشيد وجود مخطط للتوسع في استخدام الخرائط الرقمية للتغلب على المشاكل المتعلقة ببعض الإحداثيات، والتي ما تزال مبهمة لدى أغلب المبلغين على خطنا الساخن 123، وما تم من جولات ميدانية على العديد من الطرق التي تمثل شرايين رئيسية لإقليم الإسكندرية، لوضع نقاط استرشادية على طول تلك الطرق لمساعدة المبلغين على تحديد موضع الحادث بشكل أدق.

وتضمن الاجتماع استعراضًا لبعض الملاحظات التي سجلتها الأطقم الإسعافية والإشرافية بالمحافظات الثلاث حول وجود بعض النقاط على الطرق التي شهدت زيادة في وتيرة الحوادث بشكل متكرر، وقد وجه الدكتور عمرو رشيد بمخاطبة كافة الجهات المعنية بذلك الملف بشكل عاجل، مؤكدًا أن كافة مؤسسات الدولة تتعاون بشكل وثيق للحد من معدلات الحوادث على كافة الطرق.

كما تطرق الاجتماع لملف صيانة أسطول المركبات الإسعافية بإقليم الإسكندرية، والتي تستهدف زيادة القدرة التشغيلية لأسطول الإقليم، بالتزامن مع انتظام خطة الصيانة للأجهزة الطبية التي تضمها المركبات الإسعافية، بالإضافة إلى توافر مخزون استراتيجي كافٍ من المستلزمات الطبية والإسعافية والأدوية لمساندة الإقليم خلال تلك الفترة التي تشهد كثافات بشرية ضخمة.

شهد الاجتماع حضور الدكتور أحمد العزب رئيس قطاع العمليات والتشغيل، والدكتور أمير حمدي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتور محمد عبد البديع رئيس الإدارة المركزية للخدمات الطبية والإسعافية، والدكتور حسن درويش رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الشمالية، والدكتور محمد سعدية مدير عام إقليم الإسكندرية، والدكتور مصطفى أشرف مدير فرع هيئة الإسعاف المصرية بمحافظة مطروح، والدكتورة داليا عادل مدير هيئة الإسعاف المصرية بمحافظة الإسكندرية، والدكتور إسلام أبو زيد مدير فرع هيئة الإسعاف المصرية بالبحيرة، وكوكبة من مشرفي إقليم الإسكندرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.