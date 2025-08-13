الأربعاء 13 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير الصحة يشكر النائب العام على سرعة الاستجابة في واقعة الاعتداء على الأطقم الطبية بمستشفى دكرنس العام

د. خالد عبدالغفار
د. خالد عبدالغفار وزير الصحة

وجّه الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، خالص الشكر والتقدير إلى المستشار محمد شوقي، النائب العام، وأعضاء النيابة العامة، لسرعة استجابتهم وتحركهم الحاسم في التعامل مع واقعة الاعتداء على الأطقم الطبية بمستشفى دكرنس العام في محافظة الدقهلية.

ضبط المتهمين وإحضارهم وحبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات

وأشاد الوزير بالإجراءات السريعة التي اتخذتها النيابة العامة، والتي شملت ضبط المتهمين وإحضارهم وحبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات، مؤكدًا موقف الوزارة الثابت في عدم التهاون في حماية حقوق الأطقم الطبية وضمان توفير بيئة عمل آمنة لهم.

الصحة: حريق محدود بمستشفى حلوان العام

الصحة تستهدف خفض معدل الإنجاب إلى 2.1 طفل لكل سيدة بحلول 2027

كما شدد الدكتور عبدالغفار على المتابعة المستمرة للحالة الصحية لأعضاء الفريق الطبي الذين تعرضوا للاعتداء، موجهًا بتوفير كافة أشكال الرعاية الطبية اللازمة لهم.

