مساعد وزير الصحة ومحافظ الأقصر يتابعان معدلات الإنجاز وتطوير المشروعات الصحية بالمحافظة

نظمت وزارة الصحة والسكان، زيارة ميدانية إلى محافظة الأقصر، التقى خلالها المهندس شريف مصطفى، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، بالمهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، عقب تفقد ومتابعة معدلات الإنجاز في المشروعات الصحية بالمحافظة.

مشروعات التطوير للمنشآت الطبية

تأتي هذه الزيارة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، لمساعديه بالتواجد الميداني ومتابعة خطط العمل والمشروعات الإنشائية الجديدة والجارية، بالإضافة إلى مشروعات التطوير للمنشآت الطبية، بهدف تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية للمواطن المصري.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن اجتماع محافظ الأقصر مع مساعد الوزير شهد مناقشة رفع كفاءة خمس وحدات صحية، تضمنت (كيمان المطاعنة، والعشي، والزينية قبلي، ووحدة طب أسرة البياضية، والضبعية)، والتي تم نقل تبعيتها إلى هيئة الرعاية الصحية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2679 لسنة 2024.

وأضاف أن اللقاء تناول مناقشة الاحتياجات والتحديات التي تواجه المشروعات الصحية، والعمل على وضع حلول سريعة لتذليلها، كما تم الاتفاق على تنفيذ آليات تسهم في تنمية البيئة الصحية بالمحافظة، وتوفير كافة احتياجات المواطنين.

معدلات الإنجاز بمستشفيات الكرنك الدولي والأقصر الدولي

وتابع «عبد الغفار» أن زيارة مساعد الوزير تضمنت تفقد مواقع المشروعات الصحية، حيث اطلع على معدلات الإنجاز بمستشفيات الكرنك الدولي، والأقصر الدولي، والقرنة المركزي الجديد، مؤكدًا على سرعة الانتهاء من أعمال تنفيذ المشروعات وضغط الجداول الزمنية المقررة للتسليم.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد أبو العطا، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، والمهندس علي عبد الساتر، مدير المشروعات بوزارة الصحة، والدكتور محمد شعبان، مدير هيئة الرعاية الصحية بالمحافظة، والمهندس حسني منصور، رئيس قطاعات شركة وادي النيل بشمال وجنوب الصعيد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.