أخبار مصر

الصحة تستكمل المرحلة 4 من التدريب على أجهزة إزالة الرجفان القلبي بمطار القاهرة

تدريب 300 من العاملين
تدريب 300 من العاملين بمطار القاهرة الدولي

أعلنت وزارة الصحة والسكان استكمال المرحلة الرابعة من البرنامج التدريبي لاستخدام أجهزة إزالة الرجفان القلبي الآلي (AED)، ضمن بروتوكول تعاون مع الكلية المصرية لأطباء الرعاية الحرجة التابعة لنقابة الأطباء، بهدف تعزيز الاستجابة السريعة للطوارئ الصحية في المنشآت الحيوية.

تدريب 300 من العاملين بمطار القاهرة الدولي

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن هذه المرحلة تستهدف تدريب 300 من العاملين بمطار القاهرة الدولي، أحد أبرز المرافق الإستراتيجية في مصر. ويُعقد التدريب على مدار أسبوع داخل المطار، بمنهجية متكاملة تجمع بين المحاضرات النظرية والتدريبات العملية باستخدام نماذج محاكاة، لتأهيل العاملين للتعامل الفعال مع حالات توقف القلب المفاجئ خلال الدقائق الحرجة.

وأشار عبدالغفار إلى أن البرنامج يأتي تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم 272 لسنة 2024، الذي يدعم تجهيز المنشآت الحكومية بأجهزة إزالة الرجفان وتدريب الكوادر على استخدامها بأمان وكفاءة، لتعزيز جودة الرعاية الطارئة.

من جانبه، أكد الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشؤون مبادرات الصحة العامة، أن هذه المرحلة تستكمل تدريب كوادر من مؤسسات حكومية أخرى ضمن الخطة الوطنية لتطوير منظومة الطوارئ الطبية. وأوضح أن تركيز البرنامج على مطار القاهرة يعكس أهميته كمركز حيوي يستقبل كثافة بشرية يومية، مما يتطلب جاهزية طبية عالية.

وزير الصحة يشكر النائب العام على سرعة الاستجابة في واقعة الاعتداء على الأطقم الطبية بمستشفى دكرنس العام

الصحة: حريق محدود بمستشفى حلوان العام

وأضاف حساني أن المتدربين سيحصلون على شهادات معتمدة تؤهلهم لاستخدام الأجهزة بكفاءة، مع التأكيد على استمرار الوزارة في توسيع البرنامج ليشمل قطاعات حيوية أخرى، بما يسهم في تحسين مؤشرات إنقاذ الحياة ورفع كفاءة خدمات الرعاية العاجلة في بيئات العمل.

