الصدفية.. الأعراض والأسباب ومخاطر الإصابة

أعراض مرض الصدفية، الصدفية من الأمراض الجلدية الشهيرة التى يصاب بها بعض الأشخاص وللأسف هو مرض مزمن يصعب علاجه.

وأعراض مرض الصدفية، عديدة ومعروفة ويحرص المريض على الالتزام بالعلاج حتى لا تتفاقم الأعراض وتحدث مضاعفات خطيرة.

وتقول الدكتورة لانا شكرى استشارى الأمراض الجلدية، إن الصدفية هو مرض جلدي مزمن غير معد، يحدث بسبب خلل في الجهاز المناعي يؤدي إلى تسارع نمو خلايا الجلد، فتتراكم الخلايا على سطح الجلد بشكل قشور سميكة بيضاء أو فضية، مصحوبة باحمرار والتهاب، وقد يظهر المرض في أي عمر، ولكنه شائع بين سن 15 و45 عامًا.

أعراض مرض الصدفية

وأضافت لانا، أن الأعراض تختلف من شخص لآخر حسب نوع الصدفية وشدتها، ومن أعراض مرض الصدفية:-

بقع جلدية حمراء مغطاة بقشور فضية أو بيضاء.

حكة أو حرقة أو ألم في مناطق الإصابة.

جفاف وتشقق الجلد، وأحيانا نزيف في التشققات.

تغيرات في الأظافر مثل سماكة، تغير اللون، تشقق.

تيبس أو ألم في المفاصل في حالات التهاب المفاصل الصدفي.

ظهور الصدفية غالبا في المرفقين، الركبتين، فروة الرأس، وأسفل الظهر، لكن يمكن أن تصيب أي منطقة في الجسم.

أسباب مرض الصدفية

وتابعت، أن السبب الدقيق لمرض الصدفية غير معروف، لكن هناك عوامل تساهم في حدوثه، منها:-

خلل في الجهاز المناعي يجعل الجسم يهاجم خلايا الجلد السليمة.

العوامل الوراثية، إذا كان أحد أفراد العائلة مصاب، تزيد احتمالية الإصابة.

عوامل محفزة لظهور النوبات أو زيادتها، مثل التوتر والضغط النفسي، والعدوى البكتيرية أو الفيروسية.

الطقس البارد والجاف.

إصابات الجلد أو الحروق.

بعض الأدوية مثل أدوية ضغط الدم أو الملاريا.

أعراض مرض الصدفية

مخاطر ومضاعفات مرض الصدفية

وأوضحت الدكتورة لانا شكرى استشارى الأمراض الجلدية، أنه إذا لم يتم التحكم في المرض، قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، منها:-

التهاب المفاصل الصدفي الذي يسبب ألم وتيبس وتشوه في المفاصل.

زيادة خطر الإصابة بـ أمراض القلب والشرايين.

زيادة احتمال الإصابة بالاكتئاب أو القلق بسبب تأثير المرض على المظهر النفسي والاجتماعي.

مشاكل في الأظافر قد تصل لفقدانها.

ضعف جودة الحياة نتيجة الألم والحكة المستمرة.

علاج مرض الصدفية

وقالت الدكتورة لانا، لا يوجد علاج نهائي يقضى على الصدفية، ولكن يمكن السيطرة على الأعراض وتقليل النوبات من خلال:

كريمات وكريمات الكورتيزون لتقليل الالتهاب.

المراهم المحتوية على فيتامين D.

قطران الفحم أو حمض الساليسيليك لتقشير القشور.

التعرض لأشعة فوق بنفسجية تحت إشراف طبي لتقليل نمو خلايا الجلد.

أدوية تقلل نشاط الجهاز المناعي مثل الميثوتريكسات أو السيكلوسبورين.

الأدوية البيولوجية التي تستهدف خلايا المناعة المسببة للمرض.

طرق الوقاية من الصدفية وتقليل نوباتها

وقدمت استشارى الأمراض الجلدية، بعض النصائح التى تحمى من الإصابة بالصدفية وتقلل من حدوث نوباتها للترضى، ومن هذه النصائح:-

ترطيب الجلد بانتظام للحفاظ على نعومته ومنع الجفاف.

تجنب التوتر والضغط النفسي قدر الإمكان.

الابتعاد عن المحفزات المعروفة مثل التدخين والكحول.

اتباع نظام غذائي صحي غني بالخضروات والفواكه والأسماك.

التعرض المعتدل لأشعة الشمس مع الحماية من الحروق.

ارتداء ملابس قطنية لتقليل تهيج الجلد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.