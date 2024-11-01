طرق التعامل مع الصدفية في فصل الخريف

مع تغير درجة الحرارة واقتراب فصل الشتاء، وبرغم عشق العديد من الأشخاص للفصل البارد، إلا أنه لهؤلاء الذي يعانون مع الصدفية، يعد مشكلة كبيرة ومصدر قلق لهم.

حيث تؤدي درجات الحرارة الباردة إلى جفاف الجلد بشكل عام، ولكنها تكون أكثر جفافًا بالنسبة لمرضي الصدفية، وعندما يكون الهواء أكثر برودة، يكون هناك رطوبة أقل مما يؤدي إلى جفاف الهواء في الداخل أيضًا بسبب “الدفيات الكهربائية”.

نصائح لمرضى الصدفية فى الخري

أظهرت الأبحاث أن شرب المزيد من الماء له تأثير إيجابي على البشرة، لأن الماء يشكل معظم الجسم ويؤثر على وظائفه، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

ويحتوي الجلد نفسه على حوالي 30٪ من الماء، لذلك فإن زيادة تناول الماء يمكن أن يساهم في الاحتفاظ بالرطوبة.

ويمكن الحصول على كمية كافية من الماء من خلال تناول الفواكه والخضروات الغنية بالمياه مثل البطيخ والفراولة والشمام والخيار، الخس والحساء والكرفس هي طرق أخرى لترطيب الجسم، كما يساهم دمج الدهون الصحية مثل الأفوكادو وزيت جوز الهند وزيت الزيتون في صحة الجلد أيضًا.

يحتوي الأفوكادو على فيتامينات C وE، والتي تساعد على حماية الجلد من الأضرار البيئية وتزيد من نعومة البشرة، وزيت جوز الهند مرطب ويساعد الجلد على الاحتفاظ بالرطوبة.

ويحتوي زيت الزيتون على فيتامين E ومضادات الأكسدة وفوائد أخرى مثل السكوالين، على سبيل المثال، وهو أحد المركبات التي تصنع دهون الجلد.

الابتعاد عن مسببات جفاف الجلد

إلى جانب ترطيب الجسم بشكل صحيح، فإن النصيحة الثانية هي الحد من العناصر التي يمكن أن تسبب الجفاف للجسم مثل الكحول والكافيين، الكحول مدر للبول يمكن أن يؤدي إلى فقدان مفرط للسوائل الجسدية، بما في ذلك الإلكتروليتات.

يؤدي الإفراط في تناول السكر إلى الجفاف أيضًا، وتزيد المشروبات السكرية مثل مشروبات الطاقة أو الصودا أو المشروبات التي تحتوي على الكثير من السكر المضاف من التبول بسبب العلاقة بين السكر والماء في خلايانا.

ترطيب البشرة يوميًا

التأكد من ترطيب البشرة يوميًا يساعد أيضًا في علاج جفاف البشرة، وجدت الأبحاث أنه من المفيد ترطيب البشرة مباشرة بعد الاستحمام بينما لا تزال البشرة رطبة للمساعدة في حبس خصائص المنتجات التي أستخدمها وإغلاق الرطوبة.

يمكن للماء الساخن أن يجرد البشرة من الرطوبة والزيوت، لذلك من الضروري ترطيب البشرة فورًا بعد الاستحمام.

في المتوسط، تكون دورة خلايا الجلد كل 21 يومًا، ومع ذلك، مع الأشخاص المصابين بالصدفية، تتساقط خلايا الجلد كل 3-4 أيام تقريبًا، ويساعد الترطيب في إصلاح البشرة ويساعد في الحفاظ على توهج الشباب.

استخدام جهاز ترطيب منزلي

أفضل طريقة لترطيب البشرة هي استخدام جهاز ترطيب في منزلي، يعيد جهاز الترطيب يعيد الرطوبة إلى الهواء عن طريق إطلاق بخار الماء، ونظرًا لأن معظم الناس تتأكد من أن منازلهم أكثر دفئًا خلال الأشهر الباردة، فإن جهاز الترطيب هو وسيلة جيدة للتأثير على الرطوبة في الداخل.