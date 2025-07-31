أسباب عين السمكة وأعراضها وطرق التخلص منها

أسباب عين السمكة، عين السمكة من الإصابات الجلدية الشهيرة التى تنتشر بين الكبار والصغار وعادة تظهر بالقدم وتسبب آلام مزعجة.

وأسباب عين السمكة، عديدة وللاسف أعراضها مزعجة لذا يحرص المرضى دائمًا على الاهتمام بالعلاج للتخلص من الأعراض المزعجة وتجنب حدوث أى مضاعفات خطيرة.

وتقول الدكتورة لانا شكرى استشاري الأمراض الجلدية، إن عين السمكة أو ما تعرف بـ الثآليل الجلدية من المشكلات الشائعة التي تصيب الجلد، خاصة في منطقة باطن القدم، وتظهر هذه الحالة على شكل نمو جلدي صلب يشبه الطبقة السميكة أو النتوء، وقد تكون مؤلمة أثناء المشي أو الوقوف.

أسباب عين السمكة

وأضافت لانا، أن من أسباب عين السمكة:-

نتيجة الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري الذي يخترق الجلد من خلال الجروح أو الخدوش الدقيقة.

المشي حافي القدمين، خاصة في الأماكن العامة الرطبة مثل حمامات السباحة والحمامات العامة.

ضعف جهاز المناعة يزيد من احتمالية الإصابة بالثآليل الجلدية.

الضغط والاحتكاك المتكرر، ارتداء الأحذية الضيقة أو الوقوف لفترات طويلة يساهم في تكون هذه النتوءات.

انتقال العدوى، ويمكن أن تنتقل عين السمكة عن طريق ملامسة الجلد المصاب أو استخدام أدوات شخصية لشخص مصاب مثل المناشف والأحذية.

أعراض عين السمكة

وتابعت، أن من أعراض عين السمكة:-

ظهور نتوءات صلبة وخشنة على الجلد، غالبا في باطن القدم أو أصابعها.

وجود نقطة سوداء صغيرة في منتصف النتوء وهي شعيرات دموية متجلطة.

الشعور بألم أو انزعاج عند المشي أو الضغط على المنطقة المصابة.

زيادة سمك الجلد حول المنطقة المصابة نتيجة تراكم الخلايا الميتة.

أسباب عين السمكة

مخاطر عين السمكة

وأوضحت الدكتورة لانا شكرى استشارى الأمراض الجلدية، أن علاج عين السمكة ضرورة لتجنب المضاعفات الخطيرة التى تنتج عن الإصابة بها وإهمال العلاج، ومن مخاطر عين السمكة:-

انتشار العدوى، قد تتكاثر الثآليل وتنتشر في أماكن أخرى من القدم أو الجسم.

العدوى الثانوية، يمكن أن يؤدي خدش أو محاولة إزالة النتوء بطريقة غير صحيحة إلى التهاب بكتيري.

مشاكل في الحركة، الألم المستمر قد يسبب صعوبة في المشي بشكل طبيعي.

تأثير جمالي، تسبب مظهر غير مريح للجلد خاصة في حالة تكون أكثر من عين سمكة.

علاج عين السمكة

وأضافت الدكتورة لانا، أن من طرق علاج عين السمكة:-

كريمات أو مراهم تحتوي على حمض الساليسيليك لإذابة الطبقة المتصلبة من الجلد.

العلاج بالتبريد عبر تجميد النتوء بالنيتروجين السائل

إزالة جراحية أو باستخدام الليزر في الحالات الشديدة.

نقع القدم في ماء دافئ ثم استخدام حجر الخفاف لتقليل السمك الخارجي.

استخدام لاصقات طبية مخصصة للثآليل.

تطبيق خل التفاح أو زيت شجرة الشاي كعلاج طبيعي (بحذر).

تعزيز المناعة من خلال تناول غذاء صحي واستخدام مكملات فيتامين C وE لدعم مقاومة الجسم للفيروس.

طرق الوقاية من عين السمكة

ولتجنب الإصابة بعين السمكة قدمت استشارى الأمراض الجلدية، بعض النصائح التى تحمى من الإصابة بعين السمكة، منها:-

ارتداء أحذية واقية في الأماكن العامة الرطبة.

الحفاظ على نظافة القدمين وتجفيفهما جيدا بعد الغسل.

عدم مشاركة الأدوات الشخصية مثل المناشف والأحذية.

ارتداء أحذية مناسبة لتقليل الضغط والاحتكاك.

معالجة أي جروح أو تشققات في القدم بسرعة لمنع دخول الفيروس.

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