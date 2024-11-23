مضاعفات الصدفية تؤدي إلى أمراض القلب والسكري من النوع الثاني

تتجاوز مضاعفات الصدفية مظهر الجلد، وقد يعاني المريض من مجموعة واسعة من المشكلات الأخرى، مثل أمراض القلب، وأمراض الكلى، ومشاكل المفاصل، أوالاكتئاب، نتيجة لهذا المرض.

كما تعد العدوى الثانوية من المضاعفات الشائعة لدى الأشخاص المصابين بالصدفية، حيث يمكن لأي جرح مفتوح أن يجعل علاج الآفات أكثر صعوبة، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

لماذا تحدث مضاعفات الصدفية؟

الصدفية مرض التهابي مزمن يصيب الجهاز المناعي، ومن المرجح أن يكون الالتهاب المستمر مسؤولًا عن بعض المضاعفات.

مضاعفات الصدفية الأكثر شيوعًا

هناك العديد من المضاعفات التي يمكن أن تحدث نتيجة للإصابة بالصدفية أو التهاب المفاصل الصدفي.

التهاب المفاصل الصدفي

التهاب المفاصل الصدفي هو أحد مضاعفات الصدفية التي تحدث في حوالي 30٪ من الأشخاص المصابين بالصدفية، مضاعفات خطيرة لأنه يمكن أن يكون معوقًا، لأنه يسبب آلام المفاصل والتورم والتيبس.

عادةً ما يصاب الأشخاص بالصدفية أولًا، ثم يظهر التهاب المفاصل الصدفي بعد سنوات.

مثل الصدفية، يمكن أن يتفاقم التهاب المفاصل الصدفي ثم يختفي بشكل مستمر.

ولا يوجد علاج لالتهاب المفاصل الصدفي، ولكن يمكن إدارة الأعراض ووقف تلف المفاصل الذي يمكن أن يصبح دائمًا إذا لم يتم علاجه.

وإذا تمكن المريض من تقليل الالتهاب المصاحب لالتهاب المفاصل الصدفي، فقد يتمكن من تجنب الحالات الأخرى الناجمة عن الالتهاب..

أمراض القلب

يزيد التهاب المفاصل الصدفي والصدفية من فرص اللإصابة بأمراض في القلب والأوعية الدموية، وخاصة إذا كان مرض الصدفية أكثر حدة، والأشخاص الذين يعانون من الصدفية الشديدة هم الأكثر عرضة للخطر، فهم أكثر عرضة بنسبة 60% للإصابة بنوبة قلبية وأكثر عرضة بنسبة 40% للإصابة بسكتة دماغية.

إذا كان الشخص يعاني من التهاب المفاصل الصدفي الشديد، فيكون أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب التي قد تكون مميتة.

يزيد مرض الصدفية من فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم ودهون البطن وارتفاع نسبة الكوليسترول، وترتبط كل هذه العوامل الثلاثة بارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب.

ويتسبب الالتهاب المزمن في مرض الصدفية في الإصابة بهذه المخاطر المتعلقة بالقلب.

مرض السكري

يجعل مرض الصدفية المريض أيضًا أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع 2، وإذا كان يعاني من الصدفية الشديدة، فإن خطر الإصابة بمرض السكري يرتفع بنسبة 30٪.

ويعاني المزيد من الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الصدفي، وخاصة النساء، من مرض السكري، مقارنة بأولئك الذين لا يعانون من مرض الصدفية.

من المرجح أن يكون الالتهاب المزمن هو السبب، وينطوي كل من مرض الصدفية والسكري على التهاب في جميع أنحاء الجسم.

ويمكن أن يسبب مقاومة الأنسولين، وهي علامة مبكرة على مرض السكري، والتي قد ترتبط بعض الهرمونات، وخاصة عند النساء المصابات بمرض الصدفية، بخطر الإصابة بمرض السكري.

مضاعفات العين الناتجة عن الصدفية

مرضى الصدفية، يصابون بالتهاب العنبية، وهو نوع نادر من التهاب العين، وتشمل الأعراض عدم وضوح الرؤية، والاحمرار، وحساسية الضوء، والعوامات في الرؤية، والألم، ويمكن أن يحدث في إحدى العينين أو كلتيهما ويبدأ فجأة.

التهاب المفاصل الصدفي، والصدفية، والتهاب العنبية كلها تنطوي على التهاب، وقد تربط بعض الجينات الشائعة التهاب العنبية بمرض الصدفية أيضًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا