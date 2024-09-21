مضاعفات وأعراض مرض الصدفية

الصدفية هي حالة من أمراض المناعة الذاتية تتسبب في تكون لويحات سميكة متقشرة على الجلد، ولا يوجد لها علاج، والعلاجات المتوفرة تساعد الأشخاص على تقليل تكرار وشدة نوبات الصدفية.

تحدث الصدفية عندما يعزز الجهاز المناعي إنتاج خلايا الجلد في الجسم، وتنمو خلايا الجلد عادةً ثم تسقط في غضون شهر واحد، ومع ذلك في الصدفية، تنمو خلايا الجلد في غضون 3-4 أيام وتتراكم على الجلد في لويحات بدلًا من السقوط، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

أعراض الصدفية

تسبب الصدفية تراكم خلايا الجلد على سطح الجلد، ويؤدي هذا إلى ظهور لويحات سميكة من الجلد قد تكون جافة ومتقشرة ومرتفعة.

النوبات

عادةً ما تأتي أعراض الصدفية وتختفي، والنوبات هي فترات تزداد فيها أعراض الشخص سوءًا، والهدوء هو فترة تهدأ فيها الأعراض أو تزول، وتستمر فترات الهدوء عادةً من 1 إلى 12 شهرًا في المرة الواحدة.

ومع ذلك، فإن مدة النوبات وفترات الهدوء من الصعب التنبؤ بها.

و تتراوح أعراض الشخص من خفيفة إلى شديدة اعتمادًا على نوع الصدفية وموقعها وشدتها، فإذا كانت:

تغطي الصدفية الخفيفة أقل من 3٪ من الجسم.

تغطي الصدفية المعتدلة 3-10٪ من الجسم.

تغطي الصدفية الشديدة أكثر من 10٪ من الجسم.

يعاني حوالي 25٪ من الأشخاص المصابين بهذه الحالة من صدفية متوسطة إلى شديدة.

أسباب ومحفزات الصدفية

الصدفية هي حالة من أمراض المناعة الذاتية، حيث ينتج الجهاز المناعي الخلايا التائية لحماية الجسم ضد العوامل المعدية.

ومع ذلك، في الشخص المصاب بالصدفية، قد تتسبب المحفزات في استهداف الجهاز المناعي للخلايا السليمة عن طريق الخطأ، وتستجيب الخلايا التائية للمحفز كما لو كانت تقاوم عدوى أو تعالج جرحًا، فتنتج مواد كيميائية تسبب الالتهاب.

في الصدفية، يؤدي هذا النشاط المناعي الذاتي إلى النمو المفرط لخلايا الجلد، والتي تتراكم وتشكل لويحات.

وتشمل المحفزات الشائعة للصدفية ما يلي:

الإجهاد والقلق

إصابات الجلد مثل الخدوش وحروق الشمس ولدغات الحشرات

الطقس البارد والجاف

العدوى

التغيرات الهرمونية

تشمل الأدوية التي قد تؤدي إلى تفاقم الصدفية ما يلي:

الليثيوم

حاصرات بيتا

مضادات الملاريا

مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين

مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs)

عوامل الخطر للإصابة بالصدفية

قد تزيد العوامل الخارجية والداخلية من خطر إصابة الشخص بالصدفية.

مرض الأمعاء الالتهابي، هو مجموعة من الحالات المزمنة، بما في ذلك التهاب القولون التقرحي ومرض كرون، والتي تسبب الالتهاب والقرح في الجهاز الهضمي.

وقد تؤدي بعض الأدوية المستخدمة في علاج الصدفية، مثل مثبطات الإنترلوكين 17 وحاصرات عامل نخر الورم ألفا، إلى تفاقم أعراض مرض التهاب الأمعاء أو تحفيزها.

العوامل الوراثية، قد تلعب العوامل الوراثية دورًا مهمًا في تكوين الصدفية، فوجدت الدراسات أكثر من 60 علامة وراثية مرتبطة بتنشيط خلايا Th17، وهو عنصر أساسي للالتهاب في الصدفية.

حوالي 40٪ من الأشخاص المصابين بالصدفية أو التهاب المفاصل الصدفي لديهم تاريخ عائلي لأي من الحالتين.

العدوى، في الأشخاص الأصغر سنًا، قد تتفاقم الصدفية بعد عدوى شائعة، مثل التهاب الحلق أو التهاب الشعب الهوائية أو التهاب اللوزتين.

يصاب ما يقرب من ثلث الأشخاص المصابين بالصدفية بها في مرحلة الطفولة.

عوامل الخطر الأخرى

تتضمن عوامل الخطر الأخرى للإصابة بالصدفية ما يلي:

أمراض القلب والأوعية الدموية

متلازمة التمثيل الغذائي

صدمة الجلد

ارتفاع ضغط الدم

مرض السكري

التدخين

الإفراط في تناول الكحولا

العدوى

السمنة

مضاعفات الصدفية

قد تتطور الصدفية إلى مشاكل صحية أخرى يمكن أن تؤثر على العظام والعضلات والجهاز الأيضي.

ويصاب حوالي 1 من كل 3 أشخاص مصابين بالصدفية بالتهاب المفاصل الصدفي (PsA) في غضون 5 إلى 10 سنوات من تلقي تشخيص الصدفية، ومع ذلك يكون التهاب المفاصل موجودًا قبل الصدفية في 13 إلى 17٪ من الحالات.

التهاب المفاصل الصدفي هو مرض مناعي ذاتي يستمر مدى الحياة ويظهر عادةً لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و50 عامًا.

قد يسبب الألم والتصلب والالتهاب في مفاصل الشخص ويؤدي إلى تلفها تدريجيًا.

ويكون الأشخاص المصابون بالصدفية أيضًا أكثر عرضة للإصابة بما يلي:

الاكتئاب

القلق

أمراض القلب والأوعية الدموية

متلازمة التمثيل الغذائي

مرض التهاب الأمعاء

السمنة

خلل شحميات الدم

مرض السكري

بعض أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان الرئة واللمفوما وسرطان الجلد غير الميلانيني