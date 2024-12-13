يصيب 30% من المرضى بالتهاب المفاصل الصدفي، تعرف على مضاعفات وأعراض الصدفية

الصدفية هي اضطراب جلدي شائع يتشكل فيه بقع حمراء سميكة ومتقشرة مغطاة بقشور فضية، ويمكن أن تظهر في أي مكان، ولكن معظمها يظهر على فروة الرأس والمرفقين والركبتين وأسفل الظهر.

لا يمكن أن تنتقل الصدفية من شخص لآخر، ويحدث أحيانًا في أفراد من نفس العائلة.

وتظهر عادة في بداية مرحلة البلوغ، بالنسبة لمعظم الناس، فهي تؤثر على مناطق قليلة فقط، وفي الحالات الشديدة، يمكن أن يغطي أجزاء كبيرة من الجسم، ويمكن أن يلتئم الطفح الجلدي ثم تعود طوال حياة الشخص، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

أعراض الصدفية

تبدأ الصدفية على شكل نتوءات حمراء صغيرة، تكبر وتشكل قشور، ويبدو الجلد سميكًا ولكن قد ينزف بسهولة إذا قام الشخص بنزع القشور أو فركها.

قد تسبب الطفح الجلدي حكة وقد يصبح الجلد متشققًا ومؤلمًا، وتتشكل حفر في الأظافر، وتتكاثف، وتتشقق، وتصبح فضفاضة.

أسباب الإصابة بالصدفية

لا أحد يعرف السبب الدقيق للصدفية، لكن الخبراء يعتقدون أنها مزيج من عدة أشياء، ويحدث التهاب بسبب خلل في الجهاز المناعي، مما يؤدي إلى تكوين خلايا جلدية جديدة بسرعة كبيرة، وعادةً، يتم استبدال خلايا الجلد كل 10 إلى 30 يومًا، وفي الصدفية تنمو الخلايا الجديدة كل 3 إلى 4 أيام، ويؤدي تراكم الخلايا القديمة التي يتم استبدالها بخلايا جديدة إلى ظهور هذه القشور الفضية.

بعض الأشياء التي يمكن أن تؤدي إلى ظهور البثور هي:

الجروح أو الخدوش أو الجراحة

الإجهاد العاطفي

عدوى المكورات العنقودية

عوامل الخطر للإصابة للصدفية

من المرجح أن يصاب الشخص بالصدفية إذا كانت وراثية في العائلة، وتزيد بعض الجينات من احتمالية الإصابة بها.

تبدأ الصدفية عادة عند البالغين، ولكن يمكن أن يصاب بها الأطفال أيضًا، وهي شائعة بنفس القدر عند الرجال والنساء.

علاج الصدفية

توجد العديد من العلاجات للصدفية، وبعضها يبطئ نمو خلايا الجلد الجديدة، والبعض الآخر يخفف الحكة وجفاف الجلد، ويختار الطبيب خطة علاج مناسبة بناءً على حجم الطفح الجلدي، وموقعه في الجسم، والعمر، والصحة العامة، وأشياء أخرى، وتشمل العلاجات الشائعة:

كريمات الستيرويد

كريمات غير ستيرويدية مثل روفلوميلاست

مرطبات للبشرة الجافة

قطران الفحم (علاج شائع لصدفية فروة الرأس؛ متوفر في المستحضرات والكريمات والرغوات والشامبو ومحاليل الاستحمام)

كريم فيتامين د

كريمات الريتينويد

وتشمل العلاجات للحالات المتوسطة إلى الشديدة من الصدفية:

العلاج بالضوء، ويستخدم الطبيب الأشعة فوق البنفسجية لإبطاء نمو خلايا الجلد، وPUVA هو علاج يجمع بين دواء يسمى psoralen مع شكل خاص من الأشعة فوق البنفسجية.

الميثوتريكسات، ويمكن أن يسبب هذا الدواء أمراض الكبد ومشاكل في الرئة، لذلك فهو مخصص للحالات الخطيرة فقط، ويراقب الأطباء المرضى عن كثب، وقد يحتاج المريض إلى إجراء فحوصات معملية، وأشعة سينية على الصدر، وربما خزعة من الكبد.

الريتينويدات، هذه الحبوب والكريمات والرغوات والمواد الهلامية هي فئة من الأدوية المرتبطة بفيتامين أ، ويمكن أن تسبب الريتينويدات آثارًا جانبية خطيرة، بما في ذلك العيوب الخلقية، لذلك لا ينصح بها للنساء الحوامل أو اللاتي يخططن لإنجاب أطفال.

السيكلوسبورين، يمكن تناول هذا الدواء، المصنوع لقمع الجهاز المناعي، في الحالات الخطيرة التي لا تستجيب للعلاجات الأخرى، ومع ذلك، يمكن أن يؤدي إلى تلف الكلى وارتفاع ضغط الدم، لذلك سيراقب الطبيب الصحة عن كثب أثناء تناوله.

العلاجات البيولوجية، وتعمل هذه العلاجات عن طريق منع الجهاز المناعي في الجسم (الذي يكون مفرط النشاط في الصدفية) للتحكم بشكل أفضل في الالتهاب الجهازي المرتبط بالصدفية، وتشمل الأدوية البيولوجية أداليموماب، وبرودالوماب، وسيرتوليزوماب، وإيتانيرسيبت، وجوسيلكوماب، وإنفليكسيماب، وإيكسيكيزوماب، وريسانكيزوماب-رزا، وسيكيوكينيوماب، وتيلدراكيزوماب، وأوستكينوماب.

مثبطات الإنزيم، دواء أبريميلاست هو نوع جديد من الأدوية للأمراض الالتهابية طويلة الأمد مثل الصدفية والتهاب المفاصل الصدفي، وهو عبارة عن حبة تعمل عن طريق منع إنزيم معين، مما يساعد على إبطاء التفاعلات الأخرى التي تؤدي إلى الالتهاب، ويمكن أيضًا وصف ديوكرافاسيتينيب كمثبط لتيروزين كيناز عن طريق الفم.

مضاعفات الصدفية

الصدفية تجعل المريض أكثر عرضة للإصابة بما يلي:

التهاب المفاصل الصدفي، الذي يؤثر على المفاصل مثل الأصابع وأصابع القدمين والمعصمين والوركين والمفصل العجزي الحرقفي والركبتين والكاحلين وأسفل الظهر، ولا يصاب معظم الأشخاص المصابين بالصدفية بالتهاب المفاصل الصدفي، ولكن يصاب به 10% إلى 30%.

يمكن أن يحدث القلق والاكتئاب وانخفاض احترام الذات إذا أثر ذلك على جودة حياة الشخص.

الحالات الأخرى - بما في ذلك أمراض القلب والسمنة ومرض السكري من النوع 2 - أكثر شيوعًا بين الأشخاص المصابين بالصدفية.

العلاجات المنزلية للصدفية

تركز العناية الذاتية بالصدفية على العناية الجيدة بالبشرة، وإدارة التوتر، وتجنب المحفزات الأخرى، ومواكبة العلاج، ولا توجد أي مكملات أثبتت بعض العلاجات العشبية فعاليتها في علاج الصدفية.

بعض النصائح الأساسية:

لا تحك بشرتك المصابة بالصدفية، ويمكن تهدئة البشرة باستخدام كمادات باردة أو كيس ثلج.

ترطيب البشرة، قد ترغب في اختيار مرطب خالٍ من العطور ومصمم للبشرة الحساسة.

ارتدِ كريم الوقاية من الشمس، يمكن أن تؤدي حروق الشمس إلى تفاقم الصدفية.

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