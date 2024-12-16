8 نصائح بسيطة لتقليل أعراض الصدفية من المنزل

قد يكون تشخيص الصدفية أمرًا صعب على المرضى، فقد تؤثر الأعراض على الصحة الجسدية والعقلية.

على الرغم من أن الطبيب سيساعد في التوصل إلى خطة محددة تناسب نوع الصدفية، إلا أن هناك بعض الأشياء التي يمكن لمعظم الناس القيام بها للمساعدة في إبعاد الأعراض، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

الحفاظ على رطوبة البشرة

يؤدي جفاف الجلد إلى تفاقم التهيج والحكة، وبعد الاستحمام مباشرة، يجب وضع كريمًا أو غسولًا سميكًا لإغلاق الماء، ولكن لا يستخدم كثيرًا خلال أشهر الصيف الحارة واللزجة، حيث يمكن أن يؤدي العرق المختلط بالكريمات السميكة إلى تفاقم الصدفية.

قبل الذهاب إلى الفراش، يتم لف البشرة المبللة بضمادة أو غلاف بلاستيكي، وفي الصباح تغسل المنطقة برفق، وبمرور الوقت، يمكن أن يساعد هذا في منع التقشر.

استخدم الفازلين لعلاج نوبات الصدفية

على الرغم من أنه قد يكون لزجًا، إلا أن الفازلين يمكن أن يساعد في إدارة نوبات الصدفية، الفازلين هو نوع من المراهم يسمى المرطب، والذي يساعد على ترطيب الجلد وتخفيف الحكة وتقليل البقع المتقشرة والجلد المتشقق.

كما أنه يساعد الكريمات الموضعية الأخرى على العمل بشكل أفضل من خلال البقاء على البشرة، بعد وضع المستحضرات أو الكريمات السميكة، يمكنك حبس الرطوبة باستخدام الفازلين.

الاستحمام بعناية

يمكن أن يؤدي الاستحمام إلى جفاف البشرة، ولمنع حدوث ذلك:

التأكد من أن الماء ليس ساخنًا جدًا، الفاتر هو الأفضل.

أضفت أملاحًا غير معطرة أو زيتًا أو دقيق الشوفان المطحون ناعمًا إلى ماء الاستحمام، يمكن أن يمتص الماء العادي الرطوبة.

الحرص على الاستحمام بشكل أقل، حيث يمكن أن يجرد البشرة من الزيوت الطبيعية، يمكن الاستحمام كل يومين أو كل ثلاثة أيام، خاصة في فصل الشتاء.

تجنب المحفزات

يجب أن يكون المريض على دراية بما قد يؤدي إلى الإصابة بالصدفية، وبمجرد معرفة المحفزات، يمكن إيجاد طرق لمنعها، وتختلف المحفزات من شخص لآخر، فقد تشمل العدوى، والطقس المتطرف، وإصابات الجلد، والتدخين، والإفراط في الشرب، وبعض الأدوية.

تجنب الحك

قد تكون الرغبة في الحك كبيرة، يمكنك استخدام الكريمات أو المراهم المضادة للحكة التي لا تستلزم وصفة طبية والتي تحتوي على هيدروكورتيزون أو حمض الساليسيليك، هذا بالإضافة إلى تجنب الاستحمام بالماء الساخن، والذي يمكن أن يزيد الحكة سوءًا.

بدلًا من ذلك، اختر كمادات باردة لتخفيف الشعور بالحكة، وإذا كنت تعاني من الصدفية في فروة الرأس، فحاول استخدام شامبو طبي يحتوي على القطران، وإذا كنت تعتقد أنك لا تستطيع مقاومة الرغبة في الحك، فقم بقص أظافرك لمنع إصابة بشرتك.

الحصول على بعض أشعة الشمس

يمكن لأشعة الشمس أن تعالج حالة البشرة، ولكن حروق الشمس تزيدها سوءًا بغض النظر عن لون البشرة، من المهم استخدام واقي من الشمس يحتوي على عامل حماية من الشمس 30 أو أعلى على المناطق التي لا تعاني من الصدفية.

تحديد كمية الشمس التي يتعرض لها المريض، عشرون دقيقة في اليوم، 3 أيام في الأسبوع هي بداية جيدة.

الإقلاع عن التدخين

يمكنك إضافة الصدفية إلى القائمة الطويلة من المشاكل الصحية التي تزيد هذه العادة سوءًا، وفي إحدى الدراسات، كان الأشخاص الذين يدخنون أكثر من علبة سجائر في اليوم أكثر عرضة للإصابة بحالة خطيرة بمقدار الضعف من أولئك الذين يدخنون نصف علبة أو أقل، وكانت التأثيرات أقوى لدى النساء اللاتي يعانين بالفعل من الصدفية.

إن الإقلاع عن هذه العادة هو أحد أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها للعناية بالحالة الصحية.

تغيير النظام الغذائي

لا يوجد دليل قاطع على أن أي طعام واحد يجعل الصدفية أفضل أو أسوأ.

وفي الوقت نفسه، يقول الكثيرون إن قروحهم تحسنت بعد أن قللوا من تناول الأطعمة مثل السكر أو الدقيق الأبيض أو الكافيين. لن يضر المحاولة، خاصة إذا قام المريض بالتخلص من الأطعمة غير الصحية.

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