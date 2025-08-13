الأربعاء 13 أغسطس 2025
مصرع شخص في حادث مروري بطريق السويس

مصرع شخص فى حادث
مصرع شخص فى حادث مرورى بطريق السويس

لقى شخص مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر حادث سير على طريق السويس بمحافظة الإسماعيلية وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مجمع الاسماعيلية الطبي تحت تصرف النيابة العامة.

القبض على صانعة محتوى بالبحيرة بتهمة نشر فيديوهات تتنافى مع قيم المجتمع

الأمن يكشف ملابسات فيديو اصطدام توك توك بفتاة في الإسكندرية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بلاغا بصدم سيارة لأحد المواطنين، ما أسفر عن وفاته.

وانتقلت قوة من الشرطة إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة والتحقيق في ملابساته، فيما دفعت هيئة الإسعاف بسيارة لنقل جثة المتوفى إلى مشرحة المجمع الطبي بالإسماعيلية، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

