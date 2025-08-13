مصرع شخص في حادث مروري بطريق السويس

لقى شخص مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر حادث سير على طريق السويس بمحافظة الإسماعيلية وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مجمع الاسماعيلية الطبي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بلاغا بصدم سيارة لأحد المواطنين، ما أسفر عن وفاته.

وانتقلت قوة من الشرطة إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة والتحقيق في ملابساته، فيما دفعت هيئة الإسعاف بسيارة لنقل جثة المتوفى إلى مشرحة المجمع الطبي بالإسماعيلية، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

