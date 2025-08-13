ضبط مدير نشاط ترفيهي يدير مرسى لتأجير مراكب تجديف دون ترخيص بالقناطر الخيرية

ألقت أجهزة وزارة الداخلية ، القبض على مدير نشاط ترفيهى وإدارة مرسى لتأجير مراكب التجديف بدون ترخيص فى القليوبية.

تأجير مراكب التجديف بدون ترخيص بالقناطر الخيرية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإدارة نشاط ترفيهى ومرسى بدون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية، لتأجير مراكب التجديف للمواطنين بمقابل مادى، دون اتخاذ أي إجراءات للحفاظ على سلامة المواطنين، وقيامه بالترويج لنشاطه بمواقع التواصل الاجتماعي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المدير المسئول عن إدارة المرسى وبحوزته ( 11 مركبا – 14 مجدافا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

