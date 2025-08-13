الأربعاء 13 أغسطس 2025
الأمن يكشف ملابسات فيديو قيادة سيارة برعونة وأداء إشارات منافية للآداب

المتهم
المتهم

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائد سيارة بالسير برعونة وقيامه بتوجيه إشارات منافية للآداب بيده لأحد الأشخاص ومحاولته إخفاء اللوحات المعدنية للسيارة بالقاهرة.. وضبط مرتكب الواقعة.
 

ورصدت أجهزة  مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائد سيارة بالسير برعونة وقيامه بتوجيه إشارات منافية للآداب بيده لأحد الأشخاص ومحاولته إخفاء اللوحات المعدنية للسيارة بالقاهرة.

 

ملابسات مقطع فيديو


وبالفحص تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط السيارة"منتهية التراخيص" وقائدها (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة).

ضبط مدير نشاط ترفيهي يدير مرسى لتأجير مراكب تجديف دون ترخيص بالقناطر الخيرية

الأمن يكشف ملابسات فيديو تعدٍ على شخص وإتلاف سيارته في البحيرة

 وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وأضاف بقيامه بتوجيه إشارات منافية للآداب بيده للقائم بتصوير المقطع لإعتراضه على قيامه بتصويره ومحاولته إخفاء اللوحات المعدنية مستخدمًا "قطعة قماش" لمنعه من تحديد رقم سيارته، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

