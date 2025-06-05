فوائد العنب الأسود، يحسن الذاكرة ويحمي من السرطان وألزهايمر

فوائد العنب الأسود، العنب الأسود من أنواع العنب الشهيرة واللذيذة التي لها عشاق كثيرون لمذاقه المميز، الذي يختلف عن باقي أنواع العنب.

وفوائد العنب الأسود، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن العنب الأسود من الفواكه الغنية بالفوائد الصحية والغذائية، وقد كان يستخدم منذ قرون في الطب التقليدي لعلاج العديد من الأمراض والمشاكل الصحية، ويتميز هذا النوع من العنب بلونه الداكن الذي يشير إلى غناه بمركبات الفلافونويد ومضادات الأكسدة، مما يجعله من أكثر أنواع الفاكهة فائدة لجسم الإنسان.

القيمة الغذائية للعنب الأسود

وأضاف السيد، أن العنب الأسود يحتوي على مجموعة غنية من العناصر الغذائية المهمة، منها فيتامين C، وفيتامين K، وفيتامين A، ومجموعة فيتامينات B، والكالسيوم، والبوتاسيوم، والحديد، والمغنيسيوم، والفوسفور، والألياف الغذائية، والسكريات الطبيعية، ومضادات الأكسدة.

فوائد العنب الأسود للصحة

وتابع، أن من فوائد العنب الأسود التي تدفعنا لتناوله:

يحتوي العنب الأسود على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة، مما يقلل من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب وأمراض الشيخوخة.

الريسفيراترول الموجود في قشرة العنب الأسود يساعد على خفض الكوليسترول الضار وزيادة الكوليسترول الجيد، كما يساهم في تحسين تدفق الدم ومنع تكون الجلطات الدموية.

تشير دراسات عديدة إلى أن مركبات الفلافونويد في العنب الأسود قد تساهم في الوقاية من أنواع متعددة من السرطان، خصوصًا سرطان القولون، وسرطان الثدي، وسرطان البروستاتا، بفضل قدرتها على منع نمو الخلايا السرطانية.

يعد العنب الأسود مصدرا جيدا للألياف، مما يساعد في تنظيم حركة الأمعاء ومنع الإمساك، كما يساهم في تحسين صحة القولون.

بفضل احتوائه على فيتامين C، يعزز العنب الأسود من مناعة الجسم ويزيد مقاومته للأمراض الفيروسية والبكتيرية.

تشير بعض الأبحاث إلى أن مضادات الأكسدة في العنب الأسود قد تساعد على تحسين الذاكرة والتركيز، وتقليل خطر الإصابة بأمراض التنكس العصبي مثل الزهايمر.

على الرغم من احتواء العنب على السكريات، إلا أن الريسفيراترول فيه يساعد على تنظيم مستوى الأنسولين وتحسين حساسية الخلايا له، ما يجعله مفيد باعتدال لمرضى السكري.

العنب الأسود يعزز من صحة البشرة من خلال تجديد الخلايا ومكافحة التجاعيد والبقع، كما يقوي الشعر ويمنع تساقطه بسبب محتواه من مضادات الأكسدة والفيتامينات.

بفضل وجود فيتامين A ومضادات الأكسدة مثل اللوتين، يساهم العنب الأسود في حماية العين من أمراض مثل التنكس البقعي وإعتام عدسة العين (الكاتاراكت).

استخدم العنب الأسود في الطب الشعبي في عدة ثقافات لعلاج اضطرابات الكبد والمرارة، والأنيميا وفقر الدم، والإرهاق المزمن، وضعف التركيز والذاكرة، واضطرابات الدورة الشهرية.

نصائح مهمة يجب اتباعها عند تناول العنب الأسود

وأوضح الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، أنه يفضل غسل العنب جيدا لإزالة أي بقايا مبيدات، ولا ينصح بالإفراط في تناوله خاصة لمرضى السكري، وقد يسبب الحساسية للبعض، خاصة الأطفال، ويجب استشارة الطبيب في حال استخدام مكملات الريسفيراترول، والعنب الأسود ليس مجرد فاكهة لذيذة الطعم، بل هو كنز طبيعي من الفوائد الصحية التي تدعم القلب، الدماغ، المناعة، والجمال، لذا يجب تناوله بانتظام وباعتدال حفاظا على الصحة.

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