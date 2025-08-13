الأربعاء 13 أغسطس 2025
محافظ الإسماعيلية يتوعد المقصرين في أداء عملهم باتخاذ إجراءات حاسمة

محافظ الإسماعيلية
محافظ الإسماعيلية خلال الجولة، فيتو

شدد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، على أنه لا تهاون مع المقصرين في أداء عملهم، مؤكدًا أن الجميع يعمل داخل الجهاز التنفيذي لتوفير حياة كريمة ولائقة للمواطنين. 

جولة مفاجئة لمحافظ الإسماعيلية بالمركز التكنولوجي لحي أول (صور)

محافظ الإسماعيلية يوجه فرع الرعاية الصحية بتخصيص الفترة الصباحية لكبار السن (صور)

وأكد محافظ الإسماعيلية، أن كل مسئول يجب أن يقوم بمهامه كاملة على أكمل وجَّه دون تقصير، كما شدد على تكثيف حملات النظافة والمتابعة المستمرة لمخالفات البناء داخل القرية.
 

محافظ الإسماعيلية يوجِّه برفع كفاءة مبنى الوحدة المحلية لقرية نفيشة 

وجه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، برفع كفاءة مبنى الوحدة المحلية لقرية نفيشة التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، والاهتمام بمستوى النظافة به ليكون لائقًا بالعاملين والمواطنين المترددين عليه. 
 

جاء ذلك خلال جولة محافظ الإسماعيلية المفاجئة اليوم لمتابعة القطاعات الخدمية بالمحافظة.
 

وتأتي هذه الجولة في إطار سياسة المحافظ التي تركز على التواصل المباشر مع المواطنين والنزول إلى الميدان لمتابعة سير العمل في مختلف القطاعات، مما يعكس التزام المحافظة بتقديم أفضل الخدمات وضمان حقوق المواطنين.
 

وكان قد أجرى اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية مفاجئة شملت المركز التكنولوجي لحي أول مدينة الإسماعيلية، وذلك في إطار الحرص على التواصل المباشر مع المواطنين، وتأكيدًا على منهجه في المتابعة الميدانية المستمرة.

 

محافظ الإسماعيلية يستمع لشكاوى المواطنين 

وخلال زيارته للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي أول مدينة الإسماعيلية، استمع المحافظ لشكاوى المواطنين الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء، ووجه رئيس الحي بتذليل العقبات وتسهيل الإجراءات للمواطنين.  

 

