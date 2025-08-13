محافظ الإسماعيلية يتوعد المقصرين في أداء عملهم باتخاذ إجراءات حاسمة

شدد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، على أنه لا تهاون مع المقصرين في أداء عملهم، مؤكدًا أن الجميع يعمل داخل الجهاز التنفيذي لتوفير حياة كريمة ولائقة للمواطنين.

وأكد محافظ الإسماعيلية، أن كل مسئول يجب أن يقوم بمهامه كاملة على أكمل وجَّه دون تقصير، كما شدد على تكثيف حملات النظافة والمتابعة المستمرة لمخالفات البناء داخل القرية.



محافظ الإسماعيلية يوجِّه برفع كفاءة مبنى الوحدة المحلية لقرية نفيشة

وجه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، برفع كفاءة مبنى الوحدة المحلية لقرية نفيشة التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، والاهتمام بمستوى النظافة به ليكون لائقًا بالعاملين والمواطنين المترددين عليه.



جاء ذلك خلال جولة محافظ الإسماعيلية المفاجئة اليوم لمتابعة القطاعات الخدمية بالمحافظة.



وتأتي هذه الجولة في إطار سياسة المحافظ التي تركز على التواصل المباشر مع المواطنين والنزول إلى الميدان لمتابعة سير العمل في مختلف القطاعات، مما يعكس التزام المحافظة بتقديم أفضل الخدمات وضمان حقوق المواطنين.



وكان قد أجرى اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية مفاجئة شملت المركز التكنولوجي لحي أول مدينة الإسماعيلية، وذلك في إطار الحرص على التواصل المباشر مع المواطنين، وتأكيدًا على منهجه في المتابعة الميدانية المستمرة.

محافظ الإسماعيلية يستمع لشكاوى المواطنين

وخلال زيارته للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي أول مدينة الإسماعيلية، استمع المحافظ لشكاوى المواطنين الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء، ووجه رئيس الحي بتذليل العقبات وتسهيل الإجراءات للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.