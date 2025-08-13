الأربعاء 13 أغسطس 2025
إصابة شخصين في تصادم سيارة نصف نقل مع توك توك بالإسماعيلية

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

أصيب شخصان في حادث تصادم وقع ظهر اليوم الأربعاء، بين سيارة نصف نقل مع توك توك بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي أول كوبري المستقبل اتجاه القاهرة. 

جولة مفاجئة لمحافظ الإسماعيلية بالمركز التكنولوجي لحي أول (صور)

محافظ الإسماعيلية يوجه فرع الرعاية الصحية بتخصيص الفترة الصباحية لكبار السن (صور)

إخطار بحادث تصادم 

وتلقى فرع هيئة الإسعاف المصرية في محافظة الإسماعيلية، إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم وقع بين سيارة نصف نقل وتك توك بدون لوحات معدنية مما أسفر عن إصابة شخصين.  

وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.   

كما دفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى الجامعى التابع لجامعة قناة السويس . 

وقالت مصادر طبية في المستشفى: إن المصابين وصلوا إلى المستشفى وهم يعانون من جروح بكدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة الحادث، حيث تم إسعافهم وايداعهم بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.  

وتبين أن المصابين هم كل من يوسف فتحي عبد الحميد 50 سنة من عاريشية مصر، مصاب بسحجات وكدمات بالجسم، وسعيد عبد المنعم سعد 48 سنة أبو صوير مصاب بجرح 5سم بالرأس وكدمات بالجسم. 

التعامل مع مصابي الحوادث 

من جانبه ناشد الدكتور حسن درويش، رئيس مرفق الإسعاف الأسبق بمحافظة الإسماعيلية، من خلال  تصريحات خاصة أدلى بها لـ "فيتو"، المواطنين بضرورة التعامل بحكمة فور وقوع الحوادث، حيث يتوجب على المواطنين الاتصال على الرقم الخاص بالإسعاف وهو رقم 123 ويجب أن يكون الاتصال سريعا وذلك للعمل على إنقاذ حياة المصابين.   

التعامل بواسطة المسعفين 

ولفت الدكتور حسن درويش، إلى حتمية عدم التعامل مع المصابين في حوادث السير أو حوادث انقلاب السيارات وكذا الحروق وانهيار المنازل، إلا بواسطة المسعفين لأنهم مدربون على التعامل مع حالات الإصابات بالحوادث. 

تحذير هام 

كما ناشد المواطنين بعدم محاولة حمل المصابين من أماكنهم أو محاولة تحريكهم لأن ذلك يمكن أن يتسبب في سوء إصابتهم، وحدوث مضاعفات غير محمودة، كما يمكن أن ينتج عن ذلك التدخل الغير المدروس وفاة الحالات المصابة بخاصة أصحاب الإصابات الخطرة.

وأوضح أنه فى حالة وقوع حادثة يجب على المواطنين تأمين المكان من عبور السيارات ثم الاتصال على الفور بأرقام الطوارئ المعروفة.      

