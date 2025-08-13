جولة مفاجئة لمحافظ الإسماعيلية بالمركز التكنولوجي لحي أول (صور)

ويستمع لشكاوى المواطنين وطلباتهم ويؤكد على المتابعة الميدانية المستمرة

أجرى اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية مفاجئة شملت المركز التكنولوجي لحي أول مدينة الإسماعيلية، وذلك في إطار الحرص على التواصل المباشر مع المواطنين، وتأكيدًا على منهجه في المتابعة الميدانية المستمرة.

محافظ الإسماعيلية يستمع لشكاوى المواطنين

وخلال زيارته للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي أول مدينة الإسماعيلية، استمع المحافظ لشكاوى المواطنين الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء، ووجه رئيس الحي بتذليل العقبات وتسهيل الإجراءات للمواطنين.

جانب من الجولة، فيتو

ملف التصالح على مخالفات البناء

كما استمع لمسئول ملف التصالح على مخالفات البناء بالحي للوقوف على ما تم إنجازه بالملف، ودفع وتيرة العمل وتذليل أيَّة معوقات، وتقديم كافة أوجه الدعم والتيسير على المواطنين والمتابعة اليومية لهذا الملف والعمل على تبسيط الإجراءات على المواطنين المترددين على المركز والراغبين في التصالح بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.

جانب من الجولة، فيتو

تواصل مباشر مع المواطنين

وتأتي هذه الجولة في إطار سياسة المحافظ التي تركز على التواصل المباشر مع المواطنين والنزول إلى الميدان لمتابعة سير العمل في مختلف القطاعات، مما يعكس التزام المحافظة بتقديم أفضل الخدمات وضمان حقوق المواطنين.

