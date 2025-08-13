محافظ الإسماعيلية يوجه فرع الرعاية الصحية بتخصيص الفترة الصباحية لكبار السن (صور)

أجرى اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، بجولة تفقدية مفاجئة، تفقد خلالها مركز طب أسرة السبع بنات بحي أول مدينة الإسماعيلية، للاطمئنان على سير العمل وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين بشكل منتظم.

تشغيل النظام

وخلال الجولة استمع محافظ الإسماعيلية، لشكاوى المواطنين حول تأخر نظام التشغيل، ووجَّه على الفور مدير المركز الطبي بحل المشكلة فورًا.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

كما حرص محافظ الإسماعيلية على سؤال المواطنين عن مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة بالوحدات الصحية وبمنظومة التأمين الصحي الشامل وما يواجههم من مشكلات أثناء تلقي الخدمة.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

اشادة بتواجد الفرق الطبية

ومن جانبهم أعرب المواطنون عن رضاهم عن الخدمات، مشيرين إلى تواجد فرق رضاء المنتفعين لحل أي مشكلة أولًا بأول، كما تطرق الحديث حول الخدمات المقدمة للمواطن الإسماعيلي في كافة القطاعات.

تخصيص الفترة الصباحية لكبار السن

ووجَّه محافظ الإسماعيلية، فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، بتخصيص الفترة الصباحية لتوقيع الكشف الطبي على كبار السن، والفترة المسائية للكشف الطبي على الطلبة الراغبين في التقديم للمدارس، تخفيفًا على المواطنين ولمنع الزحام بالوحدات الصحية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.