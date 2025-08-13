الأربعاء 13 أغسطس 2025
محافظات

محافظ الإسماعيلية يوجه فرع الرعاية الصحية بتخصيص الفترة الصباحية لكبار السن (صور)

جولة بمركز طب أسرة
جولة بمركز طب أسرة السبع بنات بحي أول مدينة الاسماعيلية

أجرى اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، بجولة تفقدية مفاجئة، تفقد خلالها مركز طب أسرة السبع بنات بحي أول مدينة الإسماعيلية، للاطمئنان على سير العمل وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين بشكل منتظم. 

عقب تسلمه مهام منصبه، رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية الجديد يجتمع بمديري المراحل (صور)

وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد سير العمل بعيادتى الجلدية والنفسية (صور)

تشغيل النظام 

وخلال الجولة استمع محافظ الإسماعيلية، لشكاوى المواطنين حول تأخر نظام التشغيل، ووجَّه على الفور مدير المركز الطبي بحل المشكلة فورًا.   

كما حرص محافظ الإسماعيلية على سؤال المواطنين عن مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة بالوحدات الصحية وبمنظومة التأمين الصحي الشامل وما يواجههم من مشكلات أثناء تلقي الخدمة. 

اشادة بتواجد الفرق الطبية

ومن جانبهم أعرب المواطنون عن رضاهم عن الخدمات، مشيرين إلى تواجد فرق رضاء المنتفعين لحل أي مشكلة أولًا بأول، كما تطرق الحديث حول الخدمات المقدمة للمواطن الإسماعيلي في كافة القطاعات. 

تخصيص الفترة الصباحية لكبار السن 

ووجَّه محافظ الإسماعيلية، فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، بتخصيص الفترة الصباحية لتوقيع الكشف الطبي على كبار السن، والفترة المسائية للكشف الطبي على الطلبة الراغبين في التقديم للمدارس، تخفيفًا على المواطنين ولمنع الزحام بالوحدات الصحية. 

