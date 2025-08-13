عقب تسلمه مهام منصبه، رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية الجديد يجتمع بمديري المراحل (صور)

عقد الدكتور مؤمن الهواري، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، اليوم الأربعاء، فور استلام مهام منصبه الجديد، اجتماعا مع مديري الإدارات التعليمية والإدارات النوعية والتنسيق ومدير التعليم النموذجي ومدير رياض الأطفال.

بدء الاجتماع

في بداية الاجتماع رحب الحاضرون بالدكتور مؤمن الهواري رئيسا للإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، معبرين عن سعادتهم بانضمامه لقيادة العمل بالمنطقة، مؤكدين دعمهم الكامل لتحقيق الأهداف المشتركة.

جانب من الاجتماع، فيتو

ومن جانبه أعرب الدكتور مؤمن الهواري، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال، موجهًا تحية تقدير للعاملين على حسن استقباله.

استعداد مبكر للعام الدراسي الجديد

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الإدارة المركزية عددًا من الملفات الهامة، وفي مقدمتها الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، وخطط تطوير العملية التعليمية والأنشطة الطلابية، ورفع كفاءة المعاهد الأزهرية، إلى جانب تعزيز الانضباط الإداري ومتابعة الأداء الميداني.

كما ناقش الاجتماع العجز والزيادة واستعدادات المنطقة لبدء الدراسة وخطة توزيع المعلمين في جميع المواد.

