الأربعاء 13 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

عقب تسلمه مهام منصبه، رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية الجديد يجتمع بمديري المراحل (صور)

اجتماع مؤمن الهواري
اجتماع مؤمن الهواري مع مديري الإدارات التعليمية

عقد الدكتور مؤمن الهواري، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، اليوم الأربعاء، فور استلام مهام منصبه الجديد، اجتماعا مع مديري الإدارات التعليمية والإدارات النوعية والتنسيق ومدير التعليم النموذجي ومدير رياض الأطفال.   

 

بدء الاجتماع 

في بداية الاجتماع رحب الحاضرون بالدكتور مؤمن الهواري رئيسا للإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، معبرين عن سعادتهم بانضمامه لقيادة العمل بالمنطقة، مؤكدين دعمهم الكامل لتحقيق الأهداف المشتركة.

جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو

ومن جانبه أعرب الدكتور مؤمن الهواري، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال، موجهًا تحية تقدير للعاملين على حسن استقباله.  

جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو

استعداد مبكر للعام الدراسي الجديد 

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الإدارة المركزية عددًا من الملفات الهامة، وفي مقدمتها الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، وخطط تطوير العملية التعليمية والأنشطة الطلابية، ورفع كفاءة المعاهد الأزهرية، إلى جانب تعزيز الانضباط الإداري ومتابعة الأداء الميداني.   

جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو

 كما ناقش الاجتماع العجز والزيادة واستعدادات المنطقة لبدء الدراسة وخطة توزيع المعلمين في جميع المواد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الاسماعيلية الأزهرية الاسماعيلية بالاسماعيلية الاستعداد للعام الدراسي الجديد المعاهد الأزهرية

مواد متعلقة

وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد سير العمل بعيادتى الجلدية والنفسية (صور)

انطلاق بطولة كأس مصر للتجديف بالإسماعيلية الجمعة المقبل

زوجة تنهي حياة زوجها بـ الطفاية في الإسماعيلية

عروض سينمائية وندوة ثقافية بمكتبة مصر العامة بالإسماعيلية (صور)

الأكثر قراءة

ضبط نادٍ صحي لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالجيزة

أثارت الذعر بين الناس، ساويرس يكشف حقيقة العثور على جثة بلا رأس في الساحل الشمالي

النيابة تخلي سبيل "البلوجر ياسمين" بكفالة بعد اتهامه بانتحال صفة أنثى ونشر مقاطع خادشة

تعرض للموت 500 مرة، علاء مبارك يثير الجدل بشأن سر عدم هروب والده خارج مصر

قرار جمهوري مهم بشأن البنك المركزي خلال أيام

المطالبات بحذف كلمة "مطلقة" تثير الجدل، والنشطاء: نغير أرملة بـ"حررتها الإرادة الإلهية"

8 قرارات عاجلة لمجلس الوزراء، اعرف التفاصيل

وزير الإسكان: بدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم الشروط للحصول على وحدات بديلة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير اليوم الأربعاء 13-8-2025 بالبورصات العالمية

تعرف على سعر الأرز اليوم الأربعاء 13-8-2025 بالسوق المحلي

آخر تطورات أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء 13-8-2025

آخر تطورات سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء، عيار 21 يصل لهذا المستوى

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد غرة شهر ربيع الأول للعام 2025

في هذا الموعد، الأيام البيض لشهر ربيع الأول 2025

تعرف على حكم صيام المولد النبوي والأيام البيض من شهر ربيع الأول

المزيد
الجريدة الرسمية
ads