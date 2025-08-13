الأمن يكشف ملابسات فيديو تعدٍ على شخص وإتلاف سيارته في البحيرة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام شخصين بالتعدى على آخر حال استقلاله سيارته باستخدام "عصا خشبية" وإحداث تلفيات بالسيارة خاصته بالبحيرة، حيث تم ضبطهما.





رصدت أجهزة الأمن، مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام شخصين بالتعدى على آخر حال استقلاله سيارته باستخدام "عصا خشبية" وإحداث تلفيات بالسيارة خاصته بالبحيرة.

فيديو تعدٍ على شخص وإتلاف سيارته فى البحيرة

وبالفحص تبين تلقى مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة بلاغا من عامل - مقيم بدائرة المركز، بتضرره من (نجلى شقيقه - مقيمان بدائرة المركز) لقيامهما بالتعدى عليه بالسب والضرب باستخدام "عصا خشبية" حال استقلاله السيارة خاصته محدثين تلفيات بها لخلافات بينهم حول الميراث.



وتم ضبط مرتكبي الواقعة وبحوزتهما (العصى الخشبية "المستخدمة فى ارتكاب الواقعة").

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.