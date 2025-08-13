الأربعاء 13 أغسطس 2025
حوادث

ضبط صانع محتوى بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء أثناء رسم وشوم على سيدات

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط صانع محتوى مقيم بمحافظة القاهرة، بعد ورود عدة بلاغات ضده لنشره مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى تتضمن قيامه برسم "وشوم" على أجساد بعض السيدات بطريقة خادشة للحياء ومخالفة لقيم المجتمع.

عقب تقنين الإجراءات، تم تحديد وضبط المتهم وبحوزته هاتف محمول وجهاز لاب توب، وبفحصهما تبين احتواؤهما على المقاطع المشار إليها، إضافة إلى أدوات طبية وخامات غير مصرح باستخدامها من الجهات المعنية.

بمواجهته، أقر بقيامه بنشر تلك المقاطع على صفحته لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

