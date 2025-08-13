ضبط صانع محتوى بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء أثناء رسم وشوم على سيدات

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط صانع محتوى مقيم بمحافظة القاهرة، بعد ورود عدة بلاغات ضده لنشره مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى تتضمن قيامه برسم "وشوم" على أجساد بعض السيدات بطريقة خادشة للحياء ومخالفة لقيم المجتمع.

عقب تقنين الإجراءات، تم تحديد وضبط المتهم وبحوزته هاتف محمول وجهاز لاب توب، وبفحصهما تبين احتواؤهما على المقاطع المشار إليها، إضافة إلى أدوات طبية وخامات غير مصرح باستخدامها من الجهات المعنية.

بمواجهته، أقر بقيامه بنشر تلك المقاطع على صفحته لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

