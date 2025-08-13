الأربعاء 13 أغسطس 2025
حوادث

ضبط عاطل سرق باب كابينة كهربائية في المقطم

ضبط لص سرق باب كابينة
ضبط لص سرق باب كابينة كهربائية فى المقطم

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، من ضبط شخص لقيامه بسرقة باب كابينة كهربائية تابعة لأحد العقارات بدائرة قسم شرطة المقطم.

و بالفحص تبين أن المتهم عاطل وله معلومات جنائية ومقيم بدائرة القسم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة كما جاء في التحقيقات.

تم ضبط المتهمين، الأمن يكشف ملابسات فيديو اعتداء وسرقة إحدى السيدات بالدقهلية

القبض على المتهمين بسرقة طالب أجنبي بالإكراه في الجيزة

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، في إطار حرص وزارة الداخلية على حماية الممتلكات العامة والخاصة وردع الخارجين عن القانون.

