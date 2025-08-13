ضبط عاطل سرق باب كابينة كهربائية في المقطم

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، من ضبط شخص لقيامه بسرقة باب كابينة كهربائية تابعة لأحد العقارات بدائرة قسم شرطة المقطم.

و بالفحص تبين أن المتهم عاطل وله معلومات جنائية ومقيم بدائرة القسم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة كما جاء في التحقيقات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، في إطار حرص وزارة الداخلية على حماية الممتلكات العامة والخاصة وردع الخارجين عن القانون.

