القبض على المتهمين بسرقة طالب أجنبي بالإكراه في الجيزة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام بعض الأشخاص بإيقاف أحد الطلاب الأجانب والاستيلاء على هاتفه المحمول بالإكراه في الجيزة.

بالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بهذا الشأن، وتم تحديد المجني عليه طالب يحمل جنسية إحدى الدول ومقيم بمحافظة الجيزة، وأفاد بأن أثناء سيره بأحد شوارع الجيزة، فوجئ بثلاثة أشخاص مجهولي البيانات يوقفونه ويطلبون منه مبلغًا ماليًا، وعند رفضه استولى أحدهم على هاتفه ولاذوا بالهرب.

تمكنت أجهزة الأمن من تحديد وضبط المتهمين الثلاثة، وبحوزتهم الهاتف المحمول المستولى عليه، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة كما جاء في التحقيقات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، في إطار جهود وزارة الداخلية لتعزيز الأمن وحماية المواطنين والمقيمين.

