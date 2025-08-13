تم ضبط المتهمين، الأمن يكشف ملابسات فيديو اعتداء وسرقة إحدى السيدات بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، من تحديد وضبط المتورطين في واقعة اعتداء وسرقة منقولات خاصة بإحدى السيدات بمحافظة الدقهلية.

جاء ذلك بعد تداول مقطع فيديو يُظهر تضرر السيدة من قيام شقيق طليقها وآخرين بالتعدي عليها وسرقة بعض المنقولات من منزلها وإحداث تلفيات بها.

فيديو اعتداء وسرقة بالدقهلية وضبط المتهمين

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 19 مايو 2024، تبلغ لمركز شرطة المنصورة من المبلغة اتهامها لشقيق زوجها (عاطل) بالتعدي عليها بالسب والضرب وإحداث إصابتها وسرقة بعض منقولاتها، وذلك لخلافات عائلية.

تم ضبطه في حينه واتخاذ الإجراءات القانونية ضده، ولاحقًا صدر حكم قضائي بحقه وتم تنفيذه.

كما تم تحديد باقي المتهمين الظاهرين في الفيديو (3 عاطلين – مقيمين بالدقهلية)، وضبط اثنين منهم، بينما تبين أن الثالث مقيد الحرية على ذمة قضية أخرى.

وبمواجهتهم اعترفوا بالاشتراك في الواقعة وأرشدوا عن الأسلحة البيضاء المستخدمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والمتهمين.

