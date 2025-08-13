الأربعاء 13 أغسطس 2025
بسبب الإصابة، استمرار غياب رامي ربيعة مع العين الإماراتي

يغيب الدولي المصري رامي ربيعة، مدافع العين الإماراتي، عن صفوف الزعيم في مباراته الأولى أمام البطائح في دوري أدنوك للمحترفين.

وتعرض ربيعة للإصابة التي ستبعده عن العين نحو ثلاثة أسابيع، لكن الزعيم يملك البديل بالنظر إلى وفرة البدلاء في قائمته.

قائمة العين الإماراتي 


وأعلن العين قائمته للموسم الجديد، وجاءت على النحو التالي:
حراسة المرمى: خالد عيسى، محمد بوسندة، حسن ساني، فيداد الباسيك.
خط الدفاع: رافا رودريجز، إيريك يورجينس، رامي ربيعة، كوامي أوتون، درامان كوماري، مارسيل راتنيك، يحيى بن خالق، أمادو نيانغ، إديس ياسيتش.
خط الوسط: بارك يونغ وو، جوشوا أودو، عبد الكريم تراوري، يحيى نادر، محمد عباس، حازم عباس، جوناس نافو، أليخاندرو كاكو.
خط الهجوم: سفيان رحيمي، ماتيو سنابريا، كودجو لابا، حسين رحيمي، نسيم الشاذلي، هاليرو ساركي.

