أزمة اعتراض ريال مدريد لإقامة لقاء برشلونة وفياريال بميامي يتصدر الصحف العالمية

تصدرت أزمة اعتراض نادي ريال مدريد على إقامة مباراة برشلونة وفياريال بالدوري الإسباني في ميامي الأمريكية، أغلفة الصحف العالمية.

غلاف صحيفة الآس: سحرة تشابي ألونسو في أبهى حللهم

ريال مدريد يُكتسح تيرول برباعية نظيفة قبل أسبوع من انطلاق الليجا.

أردا جولر يتألق كصانع ألعاب مميز

مبابي يسجل ثنائية ويصنع هدفًا

رودريجو يختتم الرباعية في آخر نصف ساعة

مباراة ميامي: فياريال يعلن منح تذاكر مجانية لكل من يسافر من إسبانيا إلى ميامي لمباراته أمام برشلونة، في حين يطالب ريال مدريد بإلغاء اللقاء.

غلاف سبورت: فوضى حول مباراة ميامي

بعد موافقة الاتحاد الإسباني على إقامة مباراة فياريال – برشلونة في ميامي، أصدر ريال مدريد بيانًا يعارض القرار بشدة.

النادي الملكي مصمم على منع إقامة اللقاء في أمريكا بأي ثمن، وسيلاحق الأمر عبر الفيفا واليويفا والمجلس الأعلى للرياضة.

يوم حاسم لتسجيل اللاعبين

برشلونة ينتظر تقرير اللجنة الطبية حول إصابة تير شتيجن

برشلونة يواجه التحدي بقائمة تضم 18 لاعبًا فقط للحفاظ على الصدارة.

ريال مدريد: تجربة ودية بلا فاعلية قبل انطلاق الدوري

تيرول 0 × ريال مدريد 4

غلاف موندو ديبورتيفو: برشلونة ينتظر رد اللجنة الطبية بشأن حالة تير شتيجن، ويدرس بدائل محتملة لتسجيل الصفقات.

تقديم ضمان مالي من أحد أعضاء مجلس الإدارة قد يسهل إتمام التسجيلات المعلقة.

مقاطعة ريال مدريد لمباراة فياريال – برشلونة.

النادي يعلن رفضه رسميًا ويتوجه إلى الفيفا، اليويفا، والمجلس الأعلى للرياضة.



مباراة ودية: مبابي يقود ريال مدريد لفوز كبير على تيرول برباعية نظيفة.

غلاف ماركا: ريال مدريد يُكتسح منافسًا ضعيفًا برباعية نظيفة بقيادة جولر، وثنائية مبابي، بينما يواصل هويسن تأكيد جودته في صناعة اللعب.



ريال مدريد يطالب بحظر إقامة مباراة ميامي، معتبرًا أن اللقاء قد يؤثر على سير الدوري، ورفع الأمر إلى الفيفا، اليويفا، والمجلس الأعلى للرياضة لمنع الموافقة على المباراة.



فياريال يعلن تعويض جميع المشتركين في حال إقامة المباراة بالولايات المتحدة.

بيان ريال مدريد

واستنكر ريال مدريد، خطط إقامة مباراة بالدوري الإسباني لكرة القدم بين برشلونة وفياريال في ميامي الأميركية، محذرا من أن الاقتراح قد يقوض التوازن التنافسي، وطالب الهيئات الحاكمة العالمية للعبة بمنع هذه الخطوة.

ووافق الاتحاد الإسباني على إقامة المباراة في 20 ديسمبر المقبل على ملعب هارد روك في ميامي، لتشكل حدثا تاريخيا كأول مباراة في الدوري الإسباني تقام في الخارج، وأول مباراة بمسابقات الدوريات الأوروبية تقام في الولايات المتحدة.



وقال النادي في بيان: "يود ريال مدريد أن يُعبّر لأعضائه ومشجعيه ومشجعي كرة القدم بشكل عام عن رفضه القاطع لهذا الاقتراح"، مضيفا أنه طالب بالفعل الاتحاد الدولي (فيفا) والاتحاد الأوروبي (يويفا) والمجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا بالتدخل.

واتهم النادي الاتحاد الإسباني باتخاذ قراره "دون إبلاغ أو استشارة الأندية المشاركة في المسابقة"، وقال: إن إقامة المباراة في ميامي ينتهك المبدأ الأساسي للمعاملة بالمثل الذي يضبط مسابقات الدوري ذات الجولتين.

وأضاف ريال مدريد أن هذه الخطوة من شأنها "تغيير التوازن التنافسي"، ومنح "أفضلية رياضية غير عادلة" للناديين المعنيين.

وحذر النادي أيضا من أن الموافقة على الاقتراح قد تضر بنزاهة الرياضة و"تشكل سابقة غير مقبولة"، وأكد أن أي تغيير من هذا النوع يجب أن يتطلب "موافقة صريحة وجماعية من الأندية المشاركة في المسابقة".

ولا تزال الخطة تتطلب موافقة اليويفا والاتحاد الأميركي لكرة القدم، واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف)، ثم موافقة الفيفا.

