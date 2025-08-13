ضبط عاطل بالغربية لاتهامه بانتحال صفة موظف وتقديم وعود وهمية للعمل بالخارج

تمكنت أجهزة الأمن بالغربية من ضبط عاطل قام بانتحال صفة موظف بإحدى الجهات الحكومية، واستغل ذلك في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج، وإيهامهم بقدرته على توفير فرص عمل مقابل مبالغ مالية، مع الترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبحوزته مبالغ مالية من متحصلات نشاطه الإجرامي، وهاتف محمول يحتوي على أدلة تشير لنشاطه، بالإضافة إلى صور ضوئية لجوازات سفر وبطاقات رقم قومي.

وبمواجهته، اعترف المتهم بممارسة هذه الأنشطة الإجرامية بسبب احتياجه للأموال للمشاركة في أحد برامج المراهنات لتعويض خسائره المالية.

واتخذت الجهات المختصة كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ضمن جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال وحماية المواطنين.

