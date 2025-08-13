الأربعاء 13 أغسطس 2025
حوادث

حالة المرور اليوم، زحام وكثافات متقطعة بالمحاور وميادين القاهرة والجيزة

حالة المرور
حالة المرور

تشهد شوارع وميادين محافظتي القاهرة والجيزة صباح اليوم الأربعاء، ازدحامًا مروريًا ملحوظًا، خاصة مع توجه الموظفين والعمال إلى أماكن عملهم، وسط متابعة مستمرة من  الأجهزة الأمنية لتنظيم حركة المرور.

النشرة المرورية في القاهرة والجيزة  الأربعاء 13 أغسطس 2025

ورصدت المتابعة الأمنية، شارع الهرم: تباطؤ في حركة السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية، ومنطقة المساحة، وشارع العريش، ومدكور، والطالبية، نتيجة إنشاء 5 محطات مترو أنفاق، ما أدى إلى إلزام السائقين بالتوجه إلى الطرق البديلة المحددة، أما شارع السودان: كثافات مرورية من شارع العشرين حتى الطالبية، وكذلك من شارع العشرين حتى مناطق بولاق وإمبابة.

شارع فيصل: ازدحام مروري من منطقة الطوابق حتى العشرين، ما يؤدي إلى تباطؤ الحركة، أما كورنيش النيل: حركة مستقرة في معظم المناطق، مع بعض التكدس أمام منطقة ماسبيرو وحتى قصر العيني.

 زحام مرورى وكثافات متقطعة بالمحاور وميادين القاهرة والجيزة 

 

كما شهد محور صلاح سالم: سيولة ملحوظة في الاتجاهين، باستثناء بطء طفيف قرب نفق الأزهر بسبب زيادة الأحمال، فيما شهد كوبرى أكتوبر: كثافات مرورية أمام القادم من الجيزة باتجاه وسط البلد، وكثافات أخرى في الاتجاه العكسي بسبب زيادة الأحمال.

كما تباطأت حركة المرور بنفق الأزهر، للقادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والعكس، وشارع رمسيس لوحظ كثافات متحركة وصولًا إلى غمرة والعباسية، وبمطالع ومنازل كوبرى أكتوبر وصولًا إلى أحمد سعيد.

ضبط 44 بلطجيا وهاربا من المراقبة و190 فرد خرطوش خلال حملات بالمحافظات

القبض على 3 أطفال أشعلوا النيران في آخر بكوم أمبو بعد مشاجرة أمام محطة وقود

 محاور الجيزة

رصدت المتابعة الميدانية بمحور 26 يوليو سيولة نسبية في الاتجاه القادم من أكتوبر، فيما رصد على محور صفط اللبن كثافات متحركة للقادم من الطريق الدائري وصولًا إلى شارع السودان، وقبل منزل جامعة القاهرة، أما محور عرابي: كثافات مرورية للمتجه من الأقاليم وصولًا إلى منطقة المهندسين.

