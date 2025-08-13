ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على سائق طارد سيدة وتعدى عليها بالسب بالدقهلية.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن تضرر سيدة من مطاردة وتعدٍ بالسب، تمكنت الشرطة من ضبط مرتكب الواقعة بالدقهلية.

ضبط سائق طارد سيدة وتعدى عليها بالسب بالدقهلية

وأفادت التحريات أن السيدة، المقيمة بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة، تعرضت يوم 10 الجاري أثناء قيادتها سيارتها بدائرة قسم شرطة المنصورة بالدقهلية لمطاردة من قائد سيارة ملاكي، الذي لوّح لها بإشارات خادشة للحياء واعتدى عليها بالسب.

وعقب تحديد السيارة وضبط قائدها، وهو سائق مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة، أقر المتهم بارتكابه الواقعة كما هو موضح.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه السائق، ضمن جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط المخالفين والحفاظ على الأمن العام.

