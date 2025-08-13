الأربعاء 13 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط سائق طارد سيدة وتعدى عليها بالسب بالدقهلية

المتهم، فيتو
المتهم، فيتو

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على سائق طارد سيدة وتعدى عليها بالسب بالدقهلية.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن تضرر سيدة من مطاردة وتعدٍ بالسب، تمكنت الشرطة من ضبط مرتكب الواقعة بالدقهلية.

القبض على شخص بتهمة ابتزاز سيدة في الجيزة باستخدام صور وفيديوهات خاصة

الداخلية تكشف تفاصيل مصرع 5 عناصر إجرامية وضبط مخدرات وأسلحة بـ 74 مليون جنيه في القليوبية

ضبط سائق طارد سيدة وتعدى عليها بالسب بالدقهلية

وأفادت التحريات أن السيدة، المقيمة بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة، تعرضت يوم 10 الجاري أثناء قيادتها سيارتها بدائرة قسم شرطة المنصورة بالدقهلية لمطاردة من قائد سيارة ملاكي، الذي لوّح لها بإشارات خادشة للحياء واعتدى عليها بالسب.

وعقب تحديد السيارة وضبط قائدها، وهو سائق مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة، أقر المتهم بارتكابه الواقعة كما هو موضح.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه السائق، ضمن جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط المخالفين والحفاظ على الأمن العام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مطاردة تعد بالسب الدقهلية ضبط مرتكب الواقعة قائد سيارة ملاكي حماية المواطنين المرور الشرطة المصرية وزارة الداخلية

مواد متعلقة

القبض على شخص بتهمة ابتزاز سيدة في الجيزة باستخدام صور وفيديوهات خاصة

الداخلية تكشف تفاصيل مصرع 5 عناصر إجرامية وضبط مخدرات وأسلحة بـ 74 مليون جنيه في القليوبية

بالأسماء، 21 شخصًا يتنازلون عن الجنسية المصرية

تفاصيل حريق داخل مستشفى حلوان العام

حالة المرور اليوم، زحام وكثافات متقطعة بالمحاور وميادين القاهرة والجيزة

ضبط 44 بلطجيا وهاربا من المراقبة و190 فرد خرطوش خلال حملات بالمحافظات

القبض على 3 أطفال أشعلوا النيران في آخر بكوم أمبو بعد مشاجرة أمام محطة وقود

حملة أمنية فى أسوان لضبط حائزى الأسلحة النارية والهاربين من الأحكام القضائية

الأكثر قراءة

ضبط نادٍ صحي لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالجيزة

تعرض للموت 500 مرة، علاء مبارك يثير الجدل بشأن سر عدم هروب والده خارج مصر

قرار جمهوري مهم بشأن البنك المركزي خلال أيام

بالأسماء، 21 شخصًا يتنازلون عن الجنسية المصرية

أخبار مصر: ورطة سارة خليفة بالتحقيقات، ماذا قال جيران البلوجر "ياسمين"، نتنياهو يقر بأطماعه في سيناء، درجة حرارة قياسية بمصر

سارة خليفة للنيابة: راتبي الشهري 500 ألف ولا يوجد في حسابي سوى 150 ألف فقط

8 قرارات عاجلة لمجلس الوزراء، اعرف التفاصيل

وزير الإسكان: بدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم الشروط للحصول على وحدات بديلة

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء 13-8-2025

آخر تطورات سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء، عيار 21 يصل لهذا المستوى

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 13-8-2025

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد غرة شهر ربيع الأول للعام 2025

في هذا الموعد، الأيام البيض لشهر ربيع الأول 2025

تعرف على حكم صيام المولد النبوي والأيام البيض من شهر ربيع الأول

المزيد
الجريدة الرسمية
ads