تفاصيل حريق داخل مستشفى حلوان العام

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة عن اندلاع حريق في أحد الطوابق بمستشفى حلوان العام جنوب القاهرة، بالقرب من قسم الرعاية المركزة.

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد باندلاع النيران، وعلى الفور تم الدفع بأجهزة الحماية المدنية، حيث تم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق وتمت السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها لباقي الغرف.

نقل 3 مرضى من العناية المركزة إلى مستشفيات أخرى

وأوضحت التحريات أن فرق الإسعاف قامت بنقل 3 مرضى من العناية المركزة إلى مستشفيات أخرى حرصًا على سلامتهم وتجنبًا لتأثرهم بالأدخنة المتصاعدة، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات بين المرضى أو العاملين بالمستشفى.

وأكد مصدر أمني نجاح فرق الحماية المدنية في السيطرة على الحريق فور اندلاعه ومنع انتشاره، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المبنى ومرضاه.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة والسكان السيطرة الكاملة على حريق محدود اندلع في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بقسم الرعاية المركزة بالطابق الثالث في مستشفى حلوان العام بمحافظة القاهرة، دون تسجيل أي إصابات أو وفيات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.