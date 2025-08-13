الأربعاء 13 أغسطس 2025
حوادث

تفاصيل حريق داخل مستشفى حلوان العام

مستشفى حلوان العام،
مستشفى حلوان العام، فيتو

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة عن اندلاع حريق في أحد الطوابق بمستشفى حلوان العام جنوب القاهرة، بالقرب من قسم الرعاية المركزة.

حالة المرور اليوم، زحام وكثافات متقطعة بالمحاور وميادين القاهرة والجيزة

ضبط 44 بلطجيا وهاربا من المراقبة و190 فرد خرطوش خلال حملات بالمحافظات

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد باندلاع النيران، وعلى الفور تم الدفع بأجهزة الحماية المدنية، حيث تم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق وتمت السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها لباقي الغرف.

نقل 3 مرضى من العناية المركزة إلى مستشفيات أخرى

وأوضحت التحريات أن فرق الإسعاف قامت بنقل 3 مرضى من العناية المركزة إلى مستشفيات أخرى حرصًا على سلامتهم وتجنبًا لتأثرهم بالأدخنة المتصاعدة، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات بين المرضى أو العاملين بالمستشفى.

وأكد مصدر أمني نجاح فرق الحماية المدنية في السيطرة على الحريق فور اندلاعه ومنع انتشاره، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المبنى ومرضاه.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة والسكان السيطرة الكاملة على حريق محدود اندلع في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بقسم الرعاية المركزة بالطابق الثالث في مستشفى حلوان العام بمحافظة القاهرة، دون تسجيل أي إصابات أو وفيات.

حريق مستشفى حلوان القاهرة الحماية المدنية الرعاية المركزة اخماد حريق أخبار القاهرة الحوادث الطارئة السلامة بالمستشفيات

