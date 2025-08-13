الأربعاء 13 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على شخص بتهمة ابتزاز سيدة في الجيزة باستخدام صور وفيديوهات خاصة

القبض على شخص قام
القبض على شخص قام بابتزاز سيدة في الجيزة، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بابتزاز وتهديد سيدة بنشر صور وفيديوهات خاصة بها، حصل عليها خلال سعيها للعمل بإحدى الشركات المملوكة له.

وأوضح البلاغ أن السيدة، المقيمة بمحافظة سوهاج، تقدمت بتحرير المحضر بعدما تعرضت للابتزاز من الشخص المذكور، الذي ادعى أنه مالك شركة دعاية وإعلان، واستغل ذلك للحصول على صور وفيديوهات خاصة بها، ثم هددها بنشرها لإجبارها على ما يريده.

القبض على شخص بتهمة ابتزاز سيدة في الجيزة

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وهو عاطل وصانع محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي ومقيم بدائرة مركز شرطة أطفيح بالجيزة، وبحوزته هاتف محمول تبين بعد فحصه الفني احتواؤه على آثار ودلائل تؤكد ارتكابه للواقعة.

وبمواجهته، اعترف بقيامه بإيهام المبلغة بكونه مالك الشركة، وتحصل على الصور والفيديوهات الخاصة بها بقصد الابتزاز والتهديد، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الجريدة الرسمية
