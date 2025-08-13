القبض على شخص بتهمة ابتزاز سيدة في الجيزة باستخدام صور وفيديوهات خاصة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بابتزاز وتهديد سيدة بنشر صور وفيديوهات خاصة بها، حصل عليها خلال سعيها للعمل بإحدى الشركات المملوكة له.

وأوضح البلاغ أن السيدة، المقيمة بمحافظة سوهاج، تقدمت بتحرير المحضر بعدما تعرضت للابتزاز من الشخص المذكور، الذي ادعى أنه مالك شركة دعاية وإعلان، واستغل ذلك للحصول على صور وفيديوهات خاصة بها، ثم هددها بنشرها لإجبارها على ما يريده.

القبض على شخص بتهمة ابتزاز سيدة في الجيزة

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وهو عاطل وصانع محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي ومقيم بدائرة مركز شرطة أطفيح بالجيزة، وبحوزته هاتف محمول تبين بعد فحصه الفني احتواؤه على آثار ودلائل تؤكد ارتكابه للواقعة.

وبمواجهته، اعترف بقيامه بإيهام المبلغة بكونه مالك الشركة، وتحصل على الصور والفيديوهات الخاصة بها بقصد الابتزاز والتهديد، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.