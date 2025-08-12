حملة أمنية فى أسوان لضبط حائزى الأسلحة النارية والهاربين من الأحكام القضائية

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن أسوان، حملة مكبرة استهدفت ضبط الحائزين والمتاجرين في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

الجهود خلال الـ 24 ساعة الماضية

وأسفرت الجهود خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط 3 قضايا جلب مواد مخدرة شملت أكثر من 7 كيلو جرامات لمخدر الحشيش - 5 كيلوجرامات لمخدر البانجو – كمية لمخدر الشابو وعدد من الأقراص المخدرة بحوزة 3 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية".

كما تم ضبط 3 قطع سلاح بدون ترخيص، وتنفيذ 680 أحكام قضائية متنوعًا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.