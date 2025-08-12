الثلاثاء 12 أغسطس 2025
حوادث

حملة أمنية فى أسوان لضبط حائزى الأسلحة النارية والهاربين من الأحكام القضائية

حملة أمنية
حملة أمنية

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن أسوان، حملة مكبرة استهدفت ضبط الحائزين والمتاجرين في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

 

الداخلية: ضبط طالب انتحل صفة أنثى ونشر مقاطع رقص خادشة للحياء على مواقع التواصل

التفاصيل الكاملة لاعترافات سارة خليفة فى قضية المخدرات الكبرى.. المنتجة اشتركت فى عصابة من 27 شخصا لإنتاج المخدرات.. غسيل أموال وشراكات مالية ملوثة بين سارة ومطرب مهرجانات وطبيب

الجهود خلال الـ 24 ساعة الماضية

وأسفرت الجهود خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط 3 قضايا جلب مواد مخدرة شملت  أكثر من 7 كيلو جرامات لمخدر الحشيش - 5 كيلوجرامات لمخدر البانجو – كمية لمخدر الشابو وعدد من الأقراص المخدرة  بحوزة  3 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية".

 

كما تم ضبط 3 قطع سلاح بدون ترخيص، وتنفيذ 680 أحكام قضائية متنوعًا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

 

