القبض على 3 أطفال أشعلوا النيران في آخر بكوم أمبو بعد مشاجرة أمام محطة وقود

ألقى رجال مباحث مركز شرطة كوم أمبو شمال محافظة أسوان، مساء اليوم الثلاثاء، القبض على 3 أطفال متهمين بإلقاء البنزين على طفل آخر وإشعال النيران فيه، أثناء وجوده أمام محطة وقود السبع بكوم أمبو.

الداخلية: ضبط طالب انتحل صفة أنثى ونشر مقاطع رقص خادشة للحياء على مواقع التواصل

ضبط سائق بحوزته 53 ألف لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء بالأقصر

كانت الأجهزة الأمنيةقد تلقت إخطارًا من مستشفى كوم أمبو يفيد بوصول طفل مصاب بحروق بالغة، وبالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية أن الأطفال الأربعة – وجميعهم من العاملين بالمحطة – كانوا يستنشقون البنزين باعتباره مادة مخدرة، وأثناء ذلك نشبت مشاجرة بين 3 منهم والطفل الرابع، فأقدموا على سكب البنزين عليه وإشعال النيران فيه، ما تسبب في إصابته بإصابات خطيرة.

تم نقل المصاب إلى مستشفى كوم أمبو لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين.

