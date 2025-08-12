القبض على 3 أطفال أشعلوا النيران في آخر بكوم أمبو بعد مشاجرة أمام محطة وقود

ألقى رجال مباحث مركز شرطة كوم أمبو شمال محافظة أسوان، مساء اليوم الثلاثاء، القبض على 3 أطفال متهمين بإلقاء البنزين على طفل آخر وإشعال النيران فيه، أثناء وجوده أمام محطة وقود السبع بكوم أمبو.

كانت الأجهزة الأمنيةقد تلقت إخطارًا من مستشفى كوم أمبو يفيد بوصول طفل مصاب بحروق بالغة، وبالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية أن الأطفال الأربعة – وجميعهم من العاملين بالمحطة – كانوا يستنشقون البنزين باعتباره مادة مخدرة، وأثناء ذلك نشبت مشاجرة بين 3 منهم والطفل الرابع، فأقدموا على سكب البنزين عليه وإشعال النيران فيه، ما تسبب في إصابته بإصابات خطيرة.

تم نقل المصاب إلى مستشفى كوم أمبو لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.