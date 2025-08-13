أول تعليق من وزارة الرياضة على عقوبات رابطة الأندية ضد الزمالك

كشف محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، حقيقة خضوع جميع الرياضيين لكشف المنشطات.



وقال الشاذلي في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: لا يوجد قرار رسمي بخضوع جميع جميع اللاعبين والمسؤولين والموظفين بالهيئات والاتحادات الرياضية لكشف المخدرات والمنشطات، ولكن هناك خطة يتم وضعها حاليًّا لتنفيذ هذا الأمر.

وأضاف: الكشف لن يشمل اللاعبين فقط بل المسؤولين والموظفين وهدفنا القضاء على هذه الظاهرة وسوف نبدأ من الأقسام الاخرى لحين الوصول لدوري المحترفين.

وتابع:" هناك ضوابط أيضًا على سلوك الجماهير ورقابة من وزارة الشباب والرياضة وسوف يتم عمل خطة لتوعيتهم".

وواصل: لا بد من الإشادة وتحية رابطة الاندية على القرارات القوية التي تم اتخاذها للتصدي للخروج عن النص.

واختتم الشاذلي تصريحاته قائلًا: البعض يرى أن العقوبات على جماهير الزمالك ضعيفة ولكن هذا الأمر غير صحيح لأن هناك لائحة يتم تطبيقها على الجميع.

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الأولى من الدوري المصري، طبقًا للائحة المسابقة ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة موسم 2025-2026.

مباراة سيراميكا كليوباترا والزمالك

وقررت توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 100 ألف جنيه وذلك بسبب السباب الجماعي من جماهير الفريق للاعب الفريق المنافس وحكم المباراة.

